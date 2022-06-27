中国A股延续强势 沪指实现三连涨

中国A股今天（27日）延续涨势，主要股指悉数上涨。其中，具有代表性的上证指数实现“三连涨”。

据中新社报道，截至收盘，上证指数报3379点，涨幅0.88%，成交5416亿元（人民币，下同，约1122亿新元）；深证成指报12825点，涨幅1.1%，成交6872亿元；创业板指报2830点，涨0.22%。

首创证券分析师韦志超分析，近期A股持续上涨，主要归功于两个因素：首先是中国国内冠病疫情形势出现明显好转，此前制约A股的主要压力得以缓解，A股开始大幅修复；其次是中国货币政策自去年年末以来持续保持宽松，市场预期中国的低通胀环境有利于中国央行未来进一步打开宽货币的空间，至少不会成为货币政策的掣肘。

具体板块方面，今天A股大多数板块上涨。其中，酒店及餐饮、机场航运等板块涨幅居前，分别上涨4.11%和2.85%。

在早前举办的中国国务院联防联控机制新闻发布会上，中国官方重申防疫“九不准”要求，防止过度防疫、层层加码等问题。

东吴证券发布研报称，短期来看，暑期餐饮酒旅旺季来临叠加政策帮扶预期，在多因素利好的带动下，酒店餐饮板块景气度有望持续提升。

展望后市，建信基金权益投资部总经理陶灿认为，目前宏观层面暂未出现对A股市场构成明显利空的因素，中期对A股市场仍持较为乐观的态度。

陶灿也说，当前经济数据显示中国经济仍处于复苏阶段，预计未来稳增长政策仍将持续发力，货币政策也将继续保持宽松。