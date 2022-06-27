中国五部门联手规范剧本杀

中国文化和旅游部等五个政府部门联合发布通知，强调除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，剧本娱乐经营场所不得向未成年人提供“剧本杀”等剧本娱乐活动。

据中新社报道，文化和旅游部、公安部、住房和城乡建设部、应急管理部、市场监管总局等五部门近期联合发布《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》（简称《通知》），首次在中国全国范围将剧本杀、密室逃脱等剧本娱乐经营场所新业态纳入管理。

《通知》明确，除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，剧本娱乐经营场所不得向未成年人提供剧本娱乐活动。

同时，《通知》严格内容管理，坚持正面引导和加强监管并重。一是加强引导，鼓励场所使用弘扬主旋律、传播正能量的剧本脚本；二是强化主体责任，要求建立内容自审制度，对剧本脚本以及表演、场景、道具、服饰等进行内容自审；三是划出内容红线，剧本娱乐活动不得含有《中国未成年人保护法》《娱乐场所管理条例》《营业性演出管理条例》等法律法规禁止的内容。

据了解，剧本杀分为在线和线下两种。线下剧本杀主要为玩家聚集在一起分配角色，过程中可以虚拟在开始之前就已经发生了谋杀案；或是在游戏进行中，扮演凶手的角色假装“杀害”了某位玩家，作为玩家需要通过调查和推理寻找出凶手，体验真人角色扮演的乐趣。

根据华创证券数据，截至2020年底，全中国线下剧本杀门店数量已突破3万家，市场总规模高达117.4亿元（人民币，下同，约24.5亿新元）。