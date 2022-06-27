腾讯股价逆市下跌 因最大股东宣布减持计划

作为中国互联网巨头腾讯的最大股东Prosus NV要食言了。这家公司宣布，计划进一步减持其拥有的1340亿美元（下同，约1857亿新元）腾讯股份，以便为一项回购计划筹集资金。

据彭博社报道，随着投资者思考Prosus将减持到什么程度，腾讯的股价周一（6月27日）在香港市场下跌。在恒生科技指数上涨4.7%，创3月1日以来收盘高位的背景下，腾讯一度下跌2.5%，收跌1.6%。

“我们将继续出售腾讯股票，以回购我们自己的股票，这是一个开放的、无限量的计划。”Prosus首席执行官Bob Van Dijk接受彭博社采访时说。“它实际上只占腾讯股票日交易量的一小部分，最多应该也就在3%至5%之间。”

彭博社分析，此举标志着这家荷兰电商巨头改变了主意：在上次——2021年4月——卖出腾讯股票后，该公司曾表示三年内不会进一步减持。Prosus于2019年从南非的Naspers Ltd.剥离出来，目前仍由后者控股。而Naspers在20多年前成为腾讯的早期投资者，凭借这一科技投资历史上最赚钱的早期押注之一，获得了巨额回报。Prosus目前持有腾讯29%的股份。

截至阿姆斯特丹时间中午1时，Prosus股价飙升18%，创下3月以来的最大涨幅；Naspers股价在约翰内斯堡一度上涨24%。

股价上涨后，Prosus的市值升至1200亿欧元（约1757亿新元），与其所持腾讯股份市值——1340亿美元——的长期以来的差距缩小。

存在这种差距，意味着包括食品配送、旅游预订和在线教育网站在内的该公司其他资产，估值低于零。这一状况已变得“无法接受”，Prosus说，该公司多年来一直努力说服市场相信，它低估了该公司的价值。

此外，Prosus今天还披露，该公司卖掉了近40亿美元京东股票——这些股票是腾讯之前派发的特别股息。不过京东股价依然上涨，分析师称，Prosus完成股票处置，就消除了围绕京东的一重不确定性。

但是京东和腾讯股票双双被出售，重燃了人们对持有中国互联网公司股票长期可行性的担忧；这些股票最近才从中国政府一年前开始的空前整顿行动中缓过来。虽然Prosus的投资仍然是赚钱的，但没有卖在更好的价格水平上——腾讯股价自2021年见顶以来已下跌了约一半。

Prosus表示，将有序管理出售腾讯股票的事宜。

在中国互联网股票从2021年开始下跌，市值一度蒸发超过1万亿美元之后，投资者正在考虑是否重新买入。一些分析师认为，中国政府对这个关键行业的态度变得更加支持了，但Nasper的计划可能会带来一些负面影响。

腾讯在另一份声明中表示支持股东的决定，并预计自己受到的影响将有限。