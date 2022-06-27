下午察：美主导全球基建计划欲抗衡中国

七大工业国集团（G7）本月26日至28日在德国举行高峰会，美国总统拜登昨天宣布，将在五年内为发展中国家筹集6000亿美元资金，展开一项全球基础建设项目。

拜登和其他G7成员国领导人没有点名，但这项名为“全球基础设施和投资伙伴关系”的项目，明显意在抗衡中国的“一带一路”倡议。特别是美中在乌克兰战事、台湾问题、全球供应链等问题上的战略博弈加剧，美国更急于遏制中国通过一带一路扩大国际影响力。

拜登就说了，这6000亿美元资金不是援助或做公益，而是一项会为所有人带来投资回报的计划，让各国看到“与民主国家合作具体的好处”。他还说，当“民主国家提供我们所能提供的一切”时，将战胜专制国家，“我们正在为全世界的人们提供更好的选择”。

欧盟委员会主席冯德莱恩附和道：”我们有责任向世界提供积极、强大的投资动力，向我们在发展中世界的伙伴表明，他们有选择。” 虽然没有说出“中国”，但在这些领导人和官员发言剑指中国意味甚浓，在在凸显西方与中国的竞争关系，欲证明西方价值观能占上风。

拜登说，全球基础建设项目是要帮助中低收入国家应对气候变化以及改善全球健康、性别平等和数字基础设施。会上提到倡议项目包括，兴建连接欧洲与东南亚的安全海底电缆、塞内加尔的mRNA疫苗厂房罗马尼亚 的模块化核反应堆工厂、在圣诞岛建设链接其他地区的港口，以及安哥拉的太阳能项目。

私人和公共资金带头避免“债务陷阱”？

与中国动用官方资金的一带一路不同，这项拟议的七国集团资金将主要取决于私人投资是否愿意承诺进行大规模投资。G7各国政府只会提供有限的官方资金，其中美国承担2000亿美元，日本提供650亿美元以上，欧洲将为该倡议动员3000亿欧元。

据报道，美国将以政府直接援助和私人投资相结合的方式出资。白宫说，美国及其G7国家还打算从其他志同道合的伙伴、多边开发银行、发展金融机构、主权财富基金等处引进“数千亿的额外资金”。按美国官员的说法，这是个较好的方式，接受国将能够避免“债务陷阱”的基础设施模式。

有报道引述美国威廉与玛丽学院（College of William and Mary）AidData研究实验室去年发表的数据称，中国在近20年间，向全球165个国家的1万3427个基础设施项目，提供高达8430亿美元金额的贷款，这些资金里大部分是一带一路资金，目前这些高额贷款，已经让吉布提、蒙特内哥罗、老挝、斯里兰卡等国家深陷债务泥沼。

换汤不换药？

英国《卫报》和香港《南华早报》等媒体则报道指出，美国在G7峰会带头宣布的“全球基础设施和投资伙伴关系”（The Partnership for Global Infrastructure and Investment）其实并不新。

G7领导人去年6月在英国举行的G7峰会上启动一个名为“为世界重建美好未来”（Build Back Better World，B3W）的计划，但由于美国民主党人之间的分歧，这项计划启动以来一直没太大动静。

报道说，美国联手G7在今年的峰会上提出“全球基础设施和投资伙伴关系”，大致上是在“世界重建美好未来”的基础上换个名字、重启项目。

在德国巴伐利亚州参加七国峰会的领导人合影。（左起）意大利总理德拉吉、欧盟委员会主席冯德莱恩、美国总统拜登、德国总理朔尔茨、英国首相约翰逊、加拿大总理特鲁多、日本首相岸田文雄、法国总统马克龙、欧洲理事会主席米歇尔（路透社）

同阵营计划太多火力不集中？

与此同时，各国在过去一段时间也相应推出各自的项目。英国去年11月启动“清洁绿色倡议”（Clean Green Initiative），欧盟今年1月启动“全球门户”（Global Gateway）计划，日本也计划筹集650亿美元，推动区域互联互通。

拜登、冯德莱恩和英国首相约翰逊去年11月在格拉斯哥气候峰会上碰面时，曾就不同的项目进行评估，商讨不同项目是否有重叠之处，反而削弱对发展中国家的援助。

《卫报》报道说，根据G7宣布的新倡议，不同资金源似乎不会全部汇集到一块儿，各国能做的是紧密协调。

分析：欧洲因经济利益对华硬不起来

七国集团由世界主要富裕国家组成，成员包括英国、美国、加拿大、日本、法国、德国和意大利。

G7成员国之间对华立场不同调，也可能导致新倡议难发挥预期效果

美国政治新闻网站Politico发布的一篇分析文章说，跟美国相比，欧洲国家在面对中国时的态度更加谨慎，担心惹恼中国会让自己吃亏。

文章举例说，欧盟去年推出“全球门户”计划，原本也意在抗衡中国“一带一路”，但至今一直没什么动静。文章说，虽然欧盟一再声称要建立“战略自主”，减少对中国的依赖，但一旦有迹象显示欧洲在中国的投资如德国汽车工业将遭受报复性威胁时，欧洲国家就会退缩。

文章引述英国皇家国际事务研究所欧洲项目研究员柏格森（Pepijn Bergsen）分析称：“跨大西洋欲抗衡中国的努力将跟过去一样面对同样的障碍，包括欧洲在中国的经济利益，而欧洲同时也希望降低对美国的依赖。”

柏格森认为，能让欧洲下决心对中国强硬的可能因素是，中国领导人展现与俄罗斯的紧密关系，在俄乌持续交战的当下，核心战略问题是欧洲国家的优先考量。

美媒：美国跟中国抢基建项目是抓错药

另一美国媒体《外交事务》更加不看好美国在发展中国家搞基础建设。《外交事务》的评论文章直指，跟中国抢基建项目是“错误的方法”，又指美国在国内基建的投资和维护工作上“众所周知是差劲的”，更不要说在国外搞基建。

评论文章进一步分析指出，中国在基建领域是佼佼者，全球20大基建公司中，中国占据了其中的14家，欧洲占据了六家，美国一家都没有。

文章说，中国能在基建领域占据主导地位，部分原因是获得政府的补贴，这对发展中国来说，是个好交易，因为他们实际上是得到中国纳税人的帮助。即使美国政治人物抱怨中国政府的补贴不公平，从中国那里得到资助的国家是不会听进去的。

文章还说，在和中国的双边竞争中，华盛顿应主攻自身强项——高等教育体系，而不是在基建领域试图追赶中国。文章说，美国的高等教育体系羡煞世界各国，它“培养了全球各国大多数商界和政界领袖”。

文章也认为，美国若要推进在发展中国家的基础建设，也可以交由它主导的金融机构如世界银行和区域性多变银行如非洲发展银行去处理。

中国媒体“观察者网”赞同《外交事务》文章的观点，并形容美媒“展现了难得的清醒”。

观察者网文章指美国执意要阻断一带一路倡议，是因为拜登政府的霸权贪恋，“霸权主义的特性并非在于‘丧失理智’，而在于‘我全都要’的霸权贪念。

中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上说，中国“反对打着基础设施建设旗号、推进地缘政治算计，抹黑污蔑‘一带一路’倡议的言行。”

中国外交部发言人赵立坚。（互联网）

他也称，所谓“一带一路”造成“债务陷阱”完全是一个伪命题，没有任何一个“一带一路”合作伙伴国家，认可所谓“一带一路”造成“债务陷阱”的说法，并反指美国才是“债务陷阱”的真正制造者。

赵立坚称，美国扩张性货币政策、缺乏监管的金融创新、恶意做空等行径，加剧发展中国家债务负担，对有关国家落入债务陷阱更是难辞其咎。

北约将首提中国构成挑战

G7峰会之后，紧接着北约周二将在西班牙马德里开会。

北约秘书长斯托尔滕贝格6月27日在马德里召开的记者会上讲话。（法新社）

北约秘书长斯托尔滕贝格此前透露，除了聚焦乌克兰战事外，峰会预计将出炉一份北约新战略概念文件，首次提到中国对北约的利益、安全和价值观构成的挑战。四个亚太国家日本、韩国、澳大利亚和新西兰虽不是北约成员，但这四国领导人此次均受邀参会。这意味着在美国的主导下，欧洲和亚洲的安全联动或将更为紧密。

前菜之后还有主菜，先是全球基建计划，后是战略概念文件，美国正试图通过团结友邦的方式全力抗衡中国，西方阵营与中国本周的隔空交锋相信会更激烈。