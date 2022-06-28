一项报告显示，北京成为中国第一个减量发展的超大城市。

据中新社报道，中国共产党北京市第十三次代表大会6月27日开幕。中共北京市委书记蔡奇向大会作报告时说，五年来，北京坚定不移疏解非首都功能，京津冀协同发展取得新突破。实现城六区常住人口比2014年下降15%的目标，城乡建设用地减量110平方公里，北京成为全国第一个减量发展的超大城市。

报告指，五年来，北京大力推进生态文明建设，环境质量大幅改善。2021年PM2.5年均浓度降至33微克/立方米，比2017年下降43.1%，空气质量首次全面达标。密云水库蓄水量创历史新高，平原区地下水位连续6年回升。全市森林覆盖率达44.6%。

报告称，五年来，北京坚定不移疏解非首都功能，京津冀协同发展取得新突破。持续打好疏解整治促提升“组合拳”，一大批一般制造业企业、区域性专业市场和物流中心有序退出，拆除违法建设超2亿平方米。实现城六区（东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山区）常住人口比2014年下降15%的目标，城乡建设用地减量110平方公里。

报告提出，今后五年的奋斗目标是：“四个中心”城市战略定位进一步强化，国际一流的和谐宜居之都建设取得新的重大进展，京津冀协同发展不断向纵深推进，城市综合实力和竞争力持续增强，人居环境品质全面改善，全体人民共同富裕迈出新步伐，为率先基本实现社会主义现代化奠定坚实基础。

蔡奇在报告中要求，全力做好政治中心服务保障，严格落实首都功能核心区控规，营造安全、高效、有序的政务环境。扎实推进全国文化中心建设，坚持以社会主义核心价值观为引领，争创全国文明典范城市。全面加强国际交往中心设施和能力建设，系统提升国家主场外交和重大国事活动服务保障水平，优化国际化环境和服务。加快形成国际科技创新中心，积极打造国家战略科技力量，建设成为世界主要科学中心和创新高地。

蔡奇还说，要高水平建设北京城市副中心。保持每年千亿元人民币以上投资强度，推动城市副中心框架基本成型。建成行政办公区二期，完成第二批市属行政事业单位迁入。精心谋划推进环球主题公园二三期工程，建设文化旅游区。