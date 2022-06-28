何柏良质疑陈肇始护士背景 港22护理团体促道歉

香港大学感染及传染病中心总监何柏良上周四在电台节目中，质疑食物与卫生局局长陈肇始的护士背景令她在掌握疫情资讯方面较慢、做得不到位，造成香港死亡惨重。对此，香港22个护理团体昨天（27日）连署要求何柏良道歉。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，护理团体称，何柏良将抗疫失效的责任推卸到香港官员身上，并鲁莽地判断香港抗疫失效是因为陈肇始的专业知识和背景，这种认为护士未能在医疗健康系统做领导的观点严重过时，且极度偏颇。

护理团体称，护士是多个专业医疗团队的中坚分子，在医疗系统不同范畴中已能独当一面。香港医疗健康服务能达到国际水平，有赖于多个专业医护团队成员的配合和努力。

护理团体称，医疗服务，尤其公共卫生，从来不是个人主义，是讲求团队精神、集思广益、尽显所长。过去两年多，护士日以继夜地照顾冠病病人，不眠不休地到社区为市民采集样本、执行疫苗施打任务。

护理团体续称，在整个抗疫行动中，陈肇始不是孤身作战，而是得到专家支持和各政府部门配合，同心抗疫。医护团队成员应互相扶持，共渡难关，而不是分化、攻击、抹黑，将失败归咎于他人。思维狭隘令大家裹足不前，遑论更上一层楼的发展。

护理团体还斥责何柏良的言论尝试蒙骗大众，挑起和煽惑市民对整个医疗团队的反感情绪，践踏护士的专业能力，因此要求何柏良向护理界和市民道歉。

连署的22个医护团体包括香港护理专科学院、香港护理学院、香港护士协会、香港理工大学护理学院、香港心脏护士专科学院等。

