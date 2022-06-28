台湾环球晶圆在美国得州设新厂

台湾硅晶圆大厂环球晶圆（GlobalWafers）周一（6月27日）宣布，于美国得克萨斯州谢尔曼市兴建全新12寸硅晶圆厂，总投资额达50亿美元（约69亿新元）。

综合法新社和台湾《自由时报》报道，环球晶圆新厂设立地点也是环球晶圆美国子公司GlobiTech的所在地。新厂预计2025年开产，将分阶段建设，可为美国得州制造1500个就业机会。

环球晶圆说， 12寸硅晶圆是所有先进半导体制造厂不可或缺的关键材料，随着格罗方德（GlobalFoundries）、英特尔（Intel）、三星（Samsung）、得州仪器（Texas Instruments）与台积电（TSMC） 等国际级大厂纷纷宣布在美国的扩产计划，美国对于优质的上游材料硅晶圆的需求也将大幅成长。

环球晶圆指出，由于先进的12寸硅晶圆的生产基地目前几乎全部位于亚洲，使得美国半导体产业高度仰赖进口硅晶圆。这项扩厂计划将打造美国本土暌违20多年的首座12寸新硅晶圆厂，有望弥补半导体供应链的关键缺口。

环球晶圆说，新厂房将依客户长约需求数量分阶段建设，设备也陆续进驻，待所有工程竣工后，完整厂房面积将达320万平方尺，最高产能可达每月120万片12寸硅晶圆。与相同性质的其他工厂相比，这座12寸硅晶圆厂不仅是全美最大、更是世界数一数二的大型厂房之一。此外，因土地辽阔，新厂兴建完成后，仍有充分空间支持进一步增长。

环球晶圆董事长暨执行长徐秀兰说：“随着全球晶片短缺和地缘政治隐忧持续，环球晶圆值此时机建设先进节点、当代最创新的12寸硅晶圆工厂来增加半导体供应链的韧性。透过当地生产、就近供应，从而在当前全球ESG浪潮中显着减少碳足迹，环球晶圆与客户双方皆将因此受益。”

美国商务部长雷蒙多说，环球晶圆的声明对于重建美国国内半导体供应链、加强美国的经济和国家安全、创造美国制造业就业机会至关重要。拜登政府努力不懈地使美国成为对于制造半导体及其组件的业者而言，具有吸引力的地方，并对环球晶圆选择得州作为他们的新厂落脚处感到十分兴奋。

雷蒙多指出，但美国正处于扩大国内半导体生产的成败时刻。半导体公司需要在秋季之前做出投资决定，以满足对晶片的巨量成长需求。 环球晶圆选择美国，代表他们相信美国国会将在未来几周内通过两党创新法案。迅速通过该法案将显示美国对国内半导体的强大产能的承诺，并为整体供应链中的众多公司提供他们在此处进行投资所需的信心。

美国得州州长阿博特说：“得州持续吸引、支持技术创新领先的世界级制造商。透过GlobiTech，环球晶圆与谢尔曼市的合作将为该地区创造1000多个新工作岗位、为得州的经济注入超过50亿美元的投资，并在全球晶圆短缺的时刻提升得州在全球半导体产业的关键地位。环球晶圆扩大营运规模可活络得州经济，我们很期待与环球晶圆长久合作。”