美国拟与越南台湾合作打击非法捕鱼

美国总统拜登周一（27日）签署了一份国家安全备忘录，旨在与越南、台湾等国家和地区进行合作，加强对非法捕鱼行动的执法力度。

综合路透社和法新社报道，美国总统拜登周一在葡萄牙举行的联合国有关恢复濒危海洋的会议上，签署了这份备忘录，以加强美国政府内部对非法捕鱼和使用强迫劳动的协调和执法。

白宫发布声明称，美国政府还将与加拿大、英国、厄瓜多尔、巴拿马等合作“采取紧急行动”，在打击非法、未通报和无管制（IUU）捕鱼行动中加强监测、控制和监视。

一名美国官员说，作为战略计划的一部分，合作将涉及打击非法捕鱼的执法能力建设，但这项合作计划目前还没有进一步的细节。

美国曾发誓要出台政策更好地打击非法捕鱼行动，尤其是在印太地区，以加强与印太国家的交流来对抗中国在该地区日益增长的影响力。美国国家安全委员会印度太平洋事务协调员坎贝尔5月曾说，印太地区各国正合作加强巡逻和培训工作，并彼此分享技术，以追踪关闭电子转发器的非法捕捞船只。

虽然这项打击非法捕鱼行动的计划没有明确针对任何国家，但美国官员称，中国是全世界开展最多非法捕鱼行动的国家，中国还尝试阻碍国际组织在制定打击IUU捕鱼和过度捕捞措施方面的进展。这名官员认为，作为一个船旗国，中国有责任积极监督和纠正中国渔船在其他国家水域开展的活动。

越南、泰国等国曾多次对中国大型捕鱼船进入它们的专属经济区捕鱼的举动表达不满，这些国家称中国的举动对它们的环境和经济造成了破坏。

中国官方则称，中国是一个负责任的捕鱼国，一直在与国际合作打击非法捕鱼，并根据双边协议在相关专属经济区内捕鱼。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇在一份声明中说，美国的相关指控是不正确的，这份备忘录对保护海洋环境和促进可持续渔业的国际合作毫无帮助。