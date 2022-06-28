台驻美代表：盼7月后正式启动台美贸易倡议谈判

台美官员周一（27日）早上就台美21世纪贸易倡议举行首次会谈，台湾驻美代表萧美琴说，对话非常具有建设性，并期待7月后能正式启动贸易倡议的谈判。

据台湾《联合报》报道，台美官员于美东时间27日在华府美国贸易代表办公室就台美21世纪贸易倡议举行首次会议。此次会议主要目的是由双方贸易首长共同听取台美双方对本案具有关系的人士及团体对深化台美经贸关系的意见，并进行意见交换。

台湾与会者为行政院政务委员邓振中和萧美琴，美国则由美国副贸易代表莎拉·比安奇（Sarah Bianchi）率领相关官员与会。双方均认同此次会议沟通效果非常良好，对推动下一阶段工作十分有帮助。

萧美琴称，这场会议进行约4小时，对话非常广泛；依据美国法定流程，目前贸易倡议还在征询公共评论阶段，听取各利害相关人的意见。相关阶段会进行至7月初，之后会展开下一步流程，期待双方能在7月后正式启动贸易倡议的谈判。

至于美国贸易代表署（USTR）在新闻稿称邓振中和比安奇将在近期内举行更多对话，萧美琴说，这部分还要与美方进行洽商；邓振中虽然确诊冠病但精神状况不错，能够积极参与对话，在符合美墨等旅行规范后，将再确认邓振中能否实地走访华府一趟。

被问到参与对话的台湾民间“利害关系人”时，萧美琴称，相关细节不便透露，仅强调在台美对话过程中，不只是纳入政府官方的声音，还考虑到业界的意见，让美方进一步了解台湾发展经贸过程中的需求。

另外，萧美琴还说，感谢部分关切台湾贸易议题的联邦参议员在休会期间通过视讯参与圆桌会议，表达支持台美21世纪贸易倡议的立场。

台湾经济贸易办事处说，台美双方在会中阐述对未来台美经贸架构内容的看法，并与双边官员交换意见，充分展现台美双方重视透明化及公民参与，体现民主价值。双方相关团体也期盼，此倡议的目标能够早日达成。

经贸办称，在台湾各相关单位努力下，近年来为准备参与《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）及其他国际经贸组织的过程中，台湾对国际经贸情势及国际贸易规范的发展均有掌握，此次会中也借以充分向美政府及与会人士表达台湾对台美借由贸易倡议深化双边关系的期盼与立场。

美国贸易代表办公室周一则通过电子邮件发表声明说，比安奇和邓振中在会上通过监管操作、农业、反腐和非市场政策及惯例等领域的潜在协议，为推进“共同贸易优先事项”奠定基础。