恒大首被提请清盘 呈请人为港选委

陷入债务危机的中国恒大集团，上周五（6月24日）被太平洋岛国萨摩亚注册的公司Top Shine Global（佳盛环球），入禀香港高等法院高院呈请清盘。香港媒体披露，佳盛环球公司实益拥有人是香港选委、九龙社团联会首席会长连浩民。恒大则称，将极力反对清盘呈请，并预期不会影响公司重组计划。

据网媒“香港01”报道，登记地址在萨摩亚的Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited，以债权人身份向中国恒大集团提出清盘呈请。案件排期至今年8月31日，在香港高等法院聆讯。这是恒大陷入债务危机一年多以来，首次有公司正式入禀向恒大提出清盘。

第一财经报道，恒大也成为今年第三家被提请清盘的中国大陆房企，此前，另两家中国房地产开发商大发地产和花样年均被提请清盘。

中国恒大周二（28日）在香港交易所公告，Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited于2022年6月24日向香港特别行政区高等法院提出对恒大的清盘呈请，涉及恒大的财务义务金额为8.625亿（港元，下同，约1.52亿新元）。按照公司的董事所知所信，呈请人是由连浩民代表。

恒大公告称，将极力反对该呈请，并预期该呈请将不会影响公司的重组计划或时间表。公司一直在积极与债权人沟通，推进境外债务重组工作，预期将于7月底前公布境外债务重组初步方案。

香港01报道称，根据中国恒大于2021年3月向港交所提交的须予披露交易及豁免关连交易通告，集团当时向17名投资者集资163.5亿港元，投资集团旗下的房车宝。佳盛环球有限公司为投资者之一，投资额为7.5亿港元。

据通告介绍，佳盛环球是一家萨摩亚注册公司，主要从事投资控股，公司最终实益拥有人为连浩民。连浩民也是另一投资者凯尚国际有限公司（Triumph Roc International Limited）的投资方保证人，该公司同样向房车宝投资7.5亿港元。

凯尚国际是一家离岸公司，由一个开曼群岛注册基金全资拥有，连浩民为创始人的大圣资产管理有限公司，则为凯尚国际的基金经理。

连浩民接受香港01记者查询时，证实自己持有佳盛环球，及曾投资中国恒大。

连浩民称，由佳盛环球的财务总监处理入禀清盘事宜，有的资料都在网上及法庭找到，并以事件已进入法律程序为由，拒绝透露详情，及是否曾透过恒大风险化解委员会协商。连浩民也拒透露凯尚国际投资恒大的详情。

今年29岁的连浩民是大圣集团创始人、上市公司HKE Holdings执行董事兼主席，他也是东华三院总理，同时活跃于多个建制团体，身兼香港政协青年联会执委会副主席、江苏省青年联合会委员、中华全国青年联合会委员、九龙社团联会荣誉会长等职务。

去年9月，连浩民参加香港选委会选举，出战第三界别下的基层社团分组，并自动当选。