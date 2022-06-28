分析：挽救中国地方楼市计划或将失灵

中国越来越多地方政府祭出上次楼市滑坡时动用的一道利器来重振市场，但分析师认为这次不太可能奏效。

根据彭博社对中国地方政策的统计显示，至少有20个中小城市政府允许被拆迁人选择房票作为拆迁补偿，房票可用于购买商品房，一些城市还提供现金补贴。

这一最新举措既可推进棚户区改造和脱贫，也有助于应对这段持续时间最长的中国楼市滑坡。在2015年至2018年期间，房票政策曾有力拉动新建住宅市场需求，2017年据估计贡献了逾五分之一的住宅销售。

但野村控股和申万宏源证券分析师认为，救市奇招这次可能要失灵了。

申万宏源证券分析师上周在研报中写道，上一轮的棚户区改造项目中，主要由中国央行贷款提供资金，而这次中国央行不太可能重启同样的融资路径。

野村中国区首席经济学家陆挺等分析师写道，这听起来像是个完美计划，但成功率很低。报告指出，没有中国央行提供资金，地方政府就得自己行动，而地方财政原本就紧张，因此资源火力有限。此外，居民也不愿购买可能因开发商资金短缺导致烂尾的项目。

中国住宅销售已同比连续下降11个月，创出1990年代中国商品房市场启动以来的最长滑坡纪录。楼市持续低迷可能大幅拖累中国今年的经济增长。

多数采用房票政策的城市规模较小，如上海周边的常熟和嘉兴，6月时河南省会郑州也启动了房票政策。

在地方政府限购松绑、有关部门降低房贷利率等措施的提振下，中国房地产市场出现改善迹象。根据华侨银行统计，截至6月25日，30个大中城市日均房地产销售环比增长了66%。

虽然这一势头不容忽视，但陆挺警告称，由于中国坚持清零政策，复苏之路可能会非常坎坷。在经济增速放缓和不确定性上升之际，中国居民可能不愿承担按揭贷款。