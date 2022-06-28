王毅：愿根据阿富汗需求提供更多雪中送炭帮助

中国国务委员兼外长王毅昨天（27日）与阿富汗临时政府代理外长穆塔基通电话。王毅再次对阿富汗震灾表示慰问，并称中国将积极落实对阿紧急人道援助，帮助阿富汗渡过难关。

据中国外交部官网消息，王毅强调，作为阿富汗的近邻和朋友，中国对阿富汗人民遭遇的困难感同身受，中国中央和地方政府、社会组织和企业等各方面力量加班加点，落实对阿富汗紧急人道援助，帮助阿富汗人民渡过难关。首批帐篷、毛毯等物资正通过包机运往阿富汗，现汇和其它救灾物资也将尽快交付。

王毅称，在阿富汗中企已行动起来，救援物资都在运往灾区的路上。中国愿根据阿富汗需求，提供更多帮助，并表示相信阿富汗将会团结一致尽快战胜灾情并重建家园。

王毅还称，中国对阿政策是明确、坚定的，保持着稳定性和连续性，始终尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯，从不干涉阿富汗内政，从不在阿富汗谋求任何私利，不寻求势力范围。

王毅说，中阿即将召开人道援助和经济重建工作层联络机制第二次会议，希望双方扎实推进民生、经贸、农业、矿业、互联互通、能力建设等领域务实合作，落实好两国双边会晤共识和包括《屯溪倡议》在内的涉阿多边会议成果。相信阿富汗会采取实际举措坚决打击包括“东伊运”在内的一切恐怖势力，加强对在阿中国公民和机构的安全保护。

王毅称，中国将继续发挥建设性作用，支持阿富汗广泛包容建政、温和稳健施政，在联合国、上海合作组织等多边领域为阿富汗主持公道，推动落实第三次阿富汗邻国外长会成果，进一步凝聚地区国家支持阿方稳定重建的共识。

根据中方新闻稿，穆塔基对中国的慰问和援助表示感谢，称中国援助体现中国同阿富汗之间的传统友好。阿富汗一贯致力于同中国在各领域发展友好关系，将始终坚持一个中国政策，理解中国安全关切，愿与中国共同努力打击恐怖主义。阿富汗希望在上海合作组织等国际场合加强与中国合作，欢迎中国为阿富汗和平重建发挥作用。