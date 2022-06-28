港媒持续披露习近平访港细节 或试用第三跑道搭机离港

香港媒体持续披露中国国家主席习近平七一访港的行程细节，预料习近平可能周四（6月30日）乘搭高铁或私家车抵港，周五参观完机场后试用三跑道系统搭机离开，访港期间将走访香港科学园等。

据香港《明报》报道，习近平将出席香港回归25周年庆典，他初步拟于6月30日及7月1日访港，预料两天均即日往返，不在港过夜，并极可能周四乘搭高铁或私家车赴港，周五参观完机场后试用三跑道系统乘搭飞机离开。

报道还称，习近平周四（30日）抵港后，将到科学园参观与机械人研发相关的场地及公司，晚上到礼宾府出席现任特首林郑月娥设置的晚宴，之后到深圳过夜，周五（7月1日）早上再到湾仔会展中心主持第六届特区政府就职典礼，并与一众官员会面，最后到机场三跑道系统视察后，乘搭飞机离开。

中国全国人大常委谭耀宗说，暂时未知习近平会否访港，相信官方日内会公布。港区全国人大代表叶国谦相信，习近平极可能亲身赴港，但行程应会较简短。

另外，习近平预计将到访西九龙高铁站、科学园和湾仔会展中心一带，相关保安工作早已准备。根据香港运输署公告，科学园的科技大道西、科技大道东及科研路，将于周三（29日）及周四（30日）不同时间封闭，部分车辆需改道，前往科学园的各一条巴士和小巴线在周四（30日）暂停服务。针对周四（30日）会否封园及相关安排，科学园至截稿前未回复《明报》询问。

另据香港海事处公布，湾仔会展中心对开维多利亚港将于今午（28日）1时至7月1日设立限制区。《明报》记者昨天（27日）所见，限制区的界线已设置装有黄色闪灯的黄色标志浮泡和栏障，除政府船外，任何船不得进入或逗留在限制区内。

据了解，七一早上的升旗礼及新政府就职典礼举行期间，限制区内将有政府及其他民间团体的船庆回归，包括展示庆回归标语等，届时其他海上交通工具包括天星小轮的班次或有轻微延误；港铁会展站在必要时或封闭。新渡轮及天星小轮均表示有关限制区不会影响渡轮服务，天星小轮表示会协助警方加强安检。

香港警方早已在会展中心一带设置水马，连日在附近巡逻。据了解，警方将于七一当日派无人机小队，在会展中心一带及对开海面作反无人机行动，包括干扰其他无人机信号，甚至在必要时以较大型无人机撞向其他无人机将之击落。