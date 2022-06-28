民进党今天拟讨论双北和嘉义市长提名

民进党将展开非执政县市市长提名布局，今天（28日）下午6时民进党将召开选对会讨论嘉义市等县市长提名布局；其余尚未提名县市，包括新北和台北市都可能会纳入讨论。

据台湾《自由时报》报道，民进党政人士透露，经党主席蔡英文亲自协调，民进党或将于近期拍板决定征召李俊俋参选嘉义市长；新竹县长方面，预计将会与无党籍竹北市长何淦铭合作，采取不提名的合作模式或招揽何淦铭入党并征召。

目前尚未提名的彰化等县市则仍在协调阶段。为挑战现任彰化县长王惠美，民进党内计划推出形象正面、同为女性的立委黄秀芳，不过因为前县长魏明谷、前彰化市长邱建富参选意愿高，具体征召人选还需要在党内进行整合；台东县长则锁定立委刘櫂豪，但前立委赖坤成仍在争取；花莲县则可望由总统府发言人谷辣斯·尤达卡出战。

台北市长方面，知情人士说，卫福部长陈时中一度因疫情民调下滑，但随着疫情趋缓民调已逐渐回温。不过，前副总统陈建仁被视为台北市长候选人的另类黑马，党内高层也持续在评估其他可能人选，力拼拿下首都。

新北市长方面，党内人士称，党内除了期盼力争台北市长提名的林佳龙转换战场外，也持续劝进内政部长徐国勇，另包含在地立委罗致政、吴秉叡，以及即将卸任的基隆市长林右昌、屏东县长潘孟安都被点名，不过还要考量双北整体布局，党内须进一步讨论。

台湾中央流行疫情指挥中心昨天确认，指挥官陈时中不再固定出席疫情记者会，引发陈时中将披绿袍，投身台北市长选战猜测。民进党立委说，党内已评估指挥官接任人选，陈建仁也被点名。陈建仁近期不断发表公卫看法，也密集接受专访。以他的医学专业，接指挥官或是陈时中可“华丽转身”的机会。