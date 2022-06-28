林郑月娥30日关闭特首面簿专页

即将卸任的香港特首林郑月娥周二（6月28日）上午发布最后一则面簿贴文后，表明在本月30日关闭特首官方面簿专页，并祝福香港明天会更好。

林郑月娥在面簿写道，位于添马政府总部的行政长官办公室和属法定古迹的礼宾府是她这五年来工作和生活的地方，这里的同事一直支持着她紧凑的工作节奏，安排她的会议、活动、宴请、起居饮食、保安等，劳心劳力。离别在即，大家都感觉有点不舍。

林郑月娥说，但天下无不散之筵席，同样运作了五年，让她发布了超过600则贴文的面簿账号也将于6月30日结束。籍着这最后一则贴文，她在此多谢每一位留意她贴文的市民和不少留言分享感受的读者。

她说，香港回归祖国25周年的重大日子，中国国家主席习近平将出席庆祝大会暨特区第六届政府就职典礼，彰显中央政府对香港特区的重视和关怀。

林郑月娥提及，她近日在接受传媒访问，总结任内工作时，表示习主席（习近平）五年前在港的重要讲话，是她面对严峻挑战时的信心依靠；现在香港由乱转治，重回“一国两制”正确轨道，大家期待习主席（习近平）在庆祝香港回归祖国25周年之际的重要讲话，为特区指明方向，助港再上新征程。

林郑月娥最后祝福香港明天会更好，也祝愿全港市民生活美满、事事顺利。