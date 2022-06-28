天津等13城允许用公积金替亲属支付购房款

中国各地持续调整购房政策以带动房地产市场，天津市、江西赣州等13城今年以来都出台政策，明确直系亲属可提取住房公积金用于支付购房款以及偿还房贷。

据第一财经网不完全统计，今年以来，包括天津、江西赣州、河北沧州、河北秦皇岛、广东潮州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西等13城发布了职工可提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策，可简称为“一人购房全家帮”政策。

湖北省咸宁市近期发布文件，规定咸宁市住房公积金缴存职工购买自住住房申请公积金贷款或余额提取时，可同时申请一次性提取父母、子女的住房公积金余额；今年5月，安徽池州也允许缴存职工家庭第二次申请住房公积金贷款购房时，家庭成员公积金账户余额可提取用于支付房款，提取总额和贷款额度之和不得超购房总价的80%。

福建的民营经济大市泉州则允许提取公积金支付首付款；广东珠海市也允许珠海市缴存公积金的职工，可提取账户余额的90%帮助其直系亲属购房支付首付款，也可按还贷提取，逐月提取公积金用于帮助其直系亲属偿还购房贷款。

58安居客房产研究院分院院长张波分析，当前公积金在实际使用过程中存在一些问题，比如实际买房人公积金的使用率不高，公积金给到购房者实际的优惠覆盖面不够等。因此，此类政策刚好可以更大地发挥公积金作用，把一些沉淀的、长期未被使用的公积金释放出来。一些三四线城市的公积金贷款占房屋总价比例比较高，如果这个政策落实之后，对于市场的推动作用也会相对比较明显。

中原地产首席市场分析师张大伟也分析，各地公积金提取的难度不一，不过总体来说都在放宽。“对很多城市来说，公积金贷款上限有限，占市场交易的比重不大，再怎么调整公积金，也不涉及到炒房，所以这也是比较容易出台政策的领域。”

张大伟说，本轮出台类似“一人购房全家帮”政策的城市中，三四线城市占据主体，这些城市中两代人都有公积金的群体，对市场来说，这可以激活一部分需求，尤其是即将退休的人群，这个政策有利于他们提取公积金帮助子女买房。​​​​