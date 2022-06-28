台湾苹果新闻网买家：百分百无陆资

台湾《苹果新闻网》新东家潘杰贤今天（6月28日）称，他所经营的公司百分之百没有中国大陆的投资，他也百分之百爱台湾。

台湾非营利组织经济民主连合同天召开记者会，指潘杰贤百分之百持有的“新海环球有限公司”，疑似公司资本额不足，更称其资金筹措均来自上海合伙人张钟予，并与中国大陆党政军关系密切，要求主管机关驳回交易案。

综合台湾联合新闻网和苹果新闻网报道，潘杰贤为此发声明回应称，他有心好好经营台湾苹果网，对于企业经营以外的政治纷扰，是他成为“台湾人”的全新体验，他也从一开始的错愕、不平、到理解，亲身体验到台湾的民主。

潘杰贤说，他出生于新加坡，在台湾创业时成为了台湾女婿、并已是两个台湾小孩的父亲。去年他还在母校芝加哥大学设立了一个专为台湾、新加坡设立的MBA奖学金，目前已经资助了一位优秀的台湾学生进入全世界最棒的MBA。

潘杰贤说，台湾是他的家。他共同创办的拍拖公司Paktor在台湾成长壮大，他共同创办的17 LIVE从台湾走向世界，变成一家获利非常好的公司。他说，无论是投资多家台湾新创的龙丞资本（Turn Capital）、或是拟收购台苹的新海环球有限公司（上层BVI公司VAN Media Limited），每一家公司都是他100%持有，也都是由他100%的个人投资，从未接受任何外来投资。

潘杰贤说，关于经济民主连合赖中强律师所提及的张钟予，和收购台苹毫无关联。他说，张钟予是新加坡人，他们认识于2014年，她当时担任新加坡主权基金淡马锡（Temasek）旗下创投祥峰投资（Vertex Ventures）的投资经理。承蒙众多国际一线投资人看中，他当时创立的拍拖公司Paktor获得了包含新加坡祥峰投资、淡马锡旗下另一投行Pavilion Capital、日本雅虎旗下投资银行YJ Capital、台湾AppWorks、国际创投Headline、韩国KTB Ventures等重要投资人投资。

他说，张女士2016离开祥峰投资后，曾前往中国大陆工作数年，2021年时他成立龙丞资本时，从领中资本（Lantern Capital）挖角她成为龙丞资本的聘薪（不占股）合伙人，协助处理区块链业务，2021中再转任龙丞资本旗下区块链新创Coinomo执行长。张女士职涯历程始终是高阶经理人身份，并非神秘金主，未投入任何资金，也未参与本案。

潘杰贤说，他希望能够让台湾社会回复平静、让台苹品牌延续，回归公司转型的挑战本身，不需要以主观臆测和网络上搜寻的资料随意拼凑误导事实，阻碍台湾广纳百川、吸引世界投资的机会。

他还说，此次收购台苹的过程，他一直百分百配合政府法规，持续向主管机关说明，完整提供资料供主管机关审查。未来，也将持续维护台苹之独立自主性，以照顾员工生计为依归。

