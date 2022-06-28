美军称飞越台海彰显对自由开放印太地区承诺

美国军方周二（28日）称，一架美国海军军机上周飞越台湾海峡，展示了美国对自由开放印太地区的承诺。

据路透社报道，美国印太司令部在一份声明中说，美国海军舰艇和军机在印太地区展开活动时，经常与外国军舰和军机进行互动，但美国军舰和军机在过境期间与外国军队的所有互动都符合国际规范，没有影响其他军机在区域开展行动。

声明还称，美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和开展行动，包括在台湾海峡内，美国军机过境台湾海峡也彰显了美国对自由开放印太地区的承诺。

中国大陆解放军上周大规模派军机抵近台湾后，美国一架P-8A反潜巡逻机上周五（6月24日）飞越台湾海峡；解放军军机当天广播驱离美军机，双方在台海上空惊险对峙长达20分钟。受访学者分析，美军机飞越台海是为宣示执行自由飞行的权利，回击北京对“台海是内海”的定义。

解放军东部战区发言人施毅隔天（6月25日）回应称，东部战区组织空中和地面兵力对美军机行动全程跟监警戒，并谴责美方行为严重危害台海和平稳定。

彭博社日前报道，近几个月来中国大陆军方在与美方会晤时，多次强调台湾海峡不是“国际水域”（international waters），但这个主张遭到美国和台湾驳斥。美国官员担心，中国大陆的主张可能是在有意混淆台湾周围海域的法律解释，从而暗示中国大陆将其视为内海水道。

美国国务院发言人普莱斯曾回应，台湾海峡是一条国际水道（international waterway），航行和飞越自由“受到国际法的保障”。