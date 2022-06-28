易纲：中国货币政策持续从总量发力支持经济复苏

中国人民银行行长易纲说，中国的货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏，同时强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

中国人民银行周一（6月27日）官网刊发，易纲接受中国国际电视台（CGTN）的英文专访和中文译本。

针对近期中国经济面临一定下行压力，人民币出现一定贬值，当前货币政策的取向如何，将在支持全国经济复苏中发挥怎样的作用的提问，易纲说，中国的货币政策一直是与支持实体经济发展相适应的。广义货币M2和社会融资增速与名义GDP增速基本匹配，保持流动性合理充裕，支持中小企业发展以实现就业最大化目标。

他说，过去十年来，中国的市场利率水平稳中有降。自然利率水平主要由资本边际产出率和人口长期发展趋势所决定。

他指出，中国利率形成机制是由市场供求决定的，中国中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率。目前定期存款利率约1至2%，银行贷款利率约4至5%，同时债券和股票市场较为有效地运行。考虑到通胀水平，可以看出实际利率水平是相当低的，金融市场得以有效配置资源。

易纲说，中国实行的是灵活的、以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节的汇率制度。与20年前相比，人民币对美元汇率升值约25%，对一篮子货币的名义汇率升值约30%，实际汇率升值幅度更高。

他说，中国的通胀前景较为稳定，消费者价格指数（CPI）同比增长2.1%，生产者价格指数（PPI）同比增长6.4%。保持物价稳定和就业最大化是中国央行的工作重点。

易纲说，今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，中国央行也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

针对金融支持绿色转型的问题，易纲谈到，就货币政策而言，中国央行首要和最重要的职责是维护价格稳定。话虽如此，一些央行仍有政策空间，通过结构性货币政策促进绿色转型。

他说，为促进绿色转型，中国人民银行做了很多工作。中国人民银行于2018年将优质绿色债券和贷款纳入中期借贷便利的合格抵押品范围，并在去年推出了碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款两个新的货币政策工具，利率均为1.75%，支持符合条件的金融机构为具有显著碳减排效应的项目提供低成本融资。

他说，截至今年5月末，中国人民银行通过两个工具向相关金融机构累计发放资金2100多亿元人民币（下同，约434亿新元），带动减少碳排放超6000万吨二氧化碳当量，约占中国年碳排放量的0.6%。

易纲介绍，截至2022年3月，中国绿色贷款余额已超过18万亿元人民币，增长迅速。中国境内绿色债券余额约1.3万亿元人民币，在全球位居前列。

他指出，信息披露十分重要，是促进绿色转型的关键。为公平高效地实施绿色货币政策工具，在设计和实施支持绿色转型的货币政策工具的全过程中，均要做到信息公开透明、监管严格到位。

易纲说，在国际领域，人民银行与各方一道，积极引导市场资金支持气候变化应对。下一步，人民银行将继续通过多双边平台推动绿色金融国际合作，更好地服务我自身实现碳达峰、碳中和目标。