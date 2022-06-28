中国官媒：虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局

中国官媒人民网发表的一篇评论文章指，虚拟货币正在成为人类史上最大的庞氏骗局，为了让这一骗局维系下去，“币圈”想方设法为其披上各种各样的外衣。

这篇题为《虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局》的文章发表于6月26日，作者是中国国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广和区块链服务网络（BSN）发展联盟常务理事何亦凡。

文章认为，对比虚拟货币权益性、流通性、无价值性的几个基本特点，不难发现与权益型庞氏骗局十分吻合。所有的庞氏骗局都必须要有源源不绝的新投资者加入，以新养旧、稳旧拉新，才能让整个骗局维持下去。这也是为什么，所有虚拟货币项目的运营完全是基于市场营销开展的，技术投入几乎可以忽略不计。

文章称，如今，虚拟货币以一夜暴富的潜在可能正在吸引越来越多的投机者参与其中，又假借各种名目渗透到现实生活的方方面面，伺机挥舞镰刀收割来自各行各业不明就里的普通人们。而作为一场彻头彻尾的骗局，以及一项100%风险的投机物，其蕴含的风险无疑是巨大而又真实的。

文章称，所有人都必须相信这个循环可以一直运作下去。一旦出现恶意做空、后继无人、资金面紧缩，或是监管政策出现变化等原因影响到参与者的信心或者后来者的决心，就会导致这个看似精妙的循环瞬时崩塌，价值归零。归根结底，这仍旧是一个庞氏骗局，一场击鼓传花的游戏。

文章最后也指出，虚拟货币只是基于区块链的一项简单的应用，不应因虚拟货币而忽略区块链技术原本的巨大价值。无论是区块链技术还是NFT类数据库技术，单纯作为技术来说，都没有具体的业务属性。只要进行正确的产业引导，制定明确的法律法规，它们未来会在数字经济、数字文化、数据权利、隐私保护和算力网络等各种应用领域发挥巨大的作用。