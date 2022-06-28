中国发改委：及时出台常态化充实完善政策储备工具箱

中国国家发展改革委今天（28日）称，中国将及时出台常态化充实完善政策储备工具箱，以应对冠病疫情和乌克兰危机对就业和稳物价带来的挑战。

据澎湃新闻报道，中国发改委副秘书长欧鸿今天在记者发布会上说，中共中央经济工作会议和《政府工作报告》已对今年经济工作作出部署，近期国务院又出台了扎实稳住经济一揽子政策措施，要加快推动各项既定政策落地见效，发改委将落实落细已出台的各项政策。

与此同时，欧鸿说，发改委将根据情况适时及时出台常态化充实完善政策储备工具箱，以应对更为复杂困难局面。

他坦言，3月份以来冠病疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，中国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新挑战。但从近期经济形势看，重点地区疫情得到有效管控，复工达产加快推进，稳增长政策发力显效，5月份经济呈现边际改善，主要指标均有所回升。

欧鸿表示，中国经济韧性好、潜力足、回旋余地大，完全有信心克服经济运行中的困难挑战，有能力应对可能出现的各类超预期变化，确保经济平稳健康可持续发展。

据路透社报道，最新数据显示，在5月份大范围的冠病封控措施逐渐解除后，中国经济活动正逐步恢复，但房地产市场低迷、消费支出疲软和冠病疫情再次爆发风险等不利因素仍然存在。

中国发改委副主任赵辰昕在同一场发布会上说，中国在创新宏观调控思路上，坚持实事求是，一切从实际出发，不搞“大水漫灌”式的强刺激，更多依靠改革创新的办法、更多运用市场的力量。

中国人民银行行长易纲接受中国国际电视台（CGTN）专访时也说，中国的货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏，同时强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

5月份以来，中国国务院出台了一系列涵盖财政、金融、投资和产业政策的措施，以支持中国的经济。路透社报道称，这些措施强调了政府支撑其经济的决心，但分析人士说，如果中国仍坚持“动态清零”的冠病策略，中国政府将难以实现5.5％左右的经济增长目标。