上海公交车坠河 司机被救车上无其他乘客

上海一辆公交车周二（6月28日）滑入路边河道，司机随后被救出，车上没有其他乘客。

据澎湃新闻报道，周二上午10时47分许，上海浦东公安分局接报警称，人民东路南祝路附近一辆公交车滑入路边河道。公安、消防部门迅速赶到现场将驾驶员救出，目前无大碍。

经初步调查，事发时公交车上除驾驶员外无其他乘客，车辆在擦倒两辆电瓶车后滑入河道，两名骑车人送医救治后均无碍。

据此前一站下车的一名乘客说，驾驶员自称感觉身体不适，让乘客下车，后该乘客发现驾驶员昏迷，见车辆向前滑行后掉入河中。

参与救援公交车司机的目击者、餐饮店老板周先生说，事发时他正在厨房备餐，“听见外面砰地一阵乱响，我就赶快往外跑，以为是爆炸了。”

周先生说，他还看到车后有个穿着制服的人在追公交车，“后来公交车就冲下河去了。”

周先生称，刚开始他以为车上没人，“过了大概一分钟左右，看见车上有气泡，我感觉有人，所以就尝试下水去看看。”周先生说，他把每个座位都摸了一遍，没有摸到落水乘客；然后走到车子最前面，发现司机被卡在驾驶室里。

周先生说，当时有一位美团外卖员，加上他自己有好几个人下水，合力把司机救了出来。

落水的公交车目前已被拖出，事故原因正在进一步调查。