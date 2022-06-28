澳门娱乐场周五起入场需持48小时检测阴性证明

澳门娱乐场将从周五（7月1日）上午7时起实施新防疫措施，入场者需持48小时检测阴性证明。

综合香港《星岛日报》和香港商业电台报道，根据澳门卫生局周日（6月26日）发出的“澳门疫情期间娱乐场等公共场所减少传播风险的措施”指引规定，全澳门娱乐场新增多项防疫措施，所有进入娱乐场范围的人员，包括顾客、工作人员及公共部门人员，均须持有48小时内核酸检测阴性证明，博彩企业工作人员上班前或进入娱乐场前当天快速抗原检测需为阴性。

上述有关博彩企业员工做核酸检测费用、快速抗原检测包等，均由博彩企业负责及提供。经澳门博彩监察协调局与博彩企业沟通后，博彩企业积极配合澳门特区政府的防疫政策及作出适当的安排，上述指引将于7月1日上午7时实施。博监局将持续加强对娱乐场的防疫巡查，敦促博彩企业做好各项防疫措施，保障娱乐场内客人与工作人员的健康安全。

此外，澳门应变协调中心通报，周二（28日）新增57起冠病阳性个案，当中33起在社区发现，24起在管控中发现，累计个案增至414起。当局跟进8996名接触者和陪同人员。

澳门正进行第三轮全民核酸检测，截至28日早上9时有近49万人已经采样，当中21万人确定呈阴性，并发现13个混合样本呈阳性。澳门应变协调中心提醒市民，在前往检测站前，要先进行一次快速抗原检测，并出示快速测试阴性的健康码或照片，否则不能进入检测站。