习近平勉励种粮大户为粮食安全贡献力量

中国国家主席习近平昨天（27日）在给安徽省太和县的种粮大户徐淙祥回信中表示，希望种粮大户发挥规模经营优势，带动广大小农户多种粮、种好粮，为国家粮食安全贡献力量。

据新华社报道，习近平在回信中说：“我记得你这个安徽太和的种粮能手。得知你家种植的小麦喜获丰收，儿孙也跟着你干起了农业，我感到很高兴。”

习近平称，近年中共党中央出台一系列支持粮食生产的政策举措，旨在让种粮农民有钱挣、得实惠，日子越过越好。他表示，希望种粮大户发挥规模经营优势，积极应用现代农业科技，带动广大小农户多种粮、种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量。

徐淙祥是安徽省阜阳市太和县旧县镇张槐村农民，2010年牵头成立农业种植专业合作社，逐渐成为当地种粮大户，获得过全国劳动模范、全国种粮标兵等荣誉称号。2011年4月，习近平到张槐村考察时，曾向他和乡亲们了解小麦种植情况。近日，徐淙祥给习近平写信，汇报了10多年来从事粮食生产、帮助群众脱贫等情况和体会，表达了继续做好农业研发推广工作，带动更多农民多种粮、种好粮的决心。

中国南方省份近来受到连续强降雨影响，洪水频发，再次引发粮食安全担忧。中国总理李克强日前在国务院常务会议上指出，面对当前复杂严峻、通胀严重的国际环境，中国必须着力办好自己的事，稳物价对稳经济大盘至关重要，粮食稳产增产是稳物价、提升粮食安全保障能力的关键举措，也有利于世界粮食市场稳定。