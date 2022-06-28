张晓明被免去港澳办副主任职务

上周获委任为中国全国政协副秘书长的张晓明，已被免去国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任职务。

据中国政府网消息，中国国务院今天（28日）宣布任免多名国家工作人员，其中张晓明已被免去港澳办副主任的职务。根据港澳办网站的资料，有关领导层的介绍中，已没有张晓明。

另外，李书磊被免去国家行政学院分管日常工作的副院长职务，甄占民被免去国家行政学院副院长职务。

中国国务院也宣布，任命孙广宇为应急管理部副部长、甄占民为中国社会科学院副院长、余斌为国务院发展研究中心副主任、谢春涛为国家行政学院分管日常工作的副院长。

本月22日，全国政协十三届常委会第二十二次会议决定任命张晓明为第十三届全国政协副秘书长。早前港媒披露，张晓明5月底已正式到全国政协上班，并将在6月的全国政协常委会会议正式担任副秘书长，参与政协的日常事务管理和统战工作。

现年58岁的张晓明于1986年加入国务院港澳办，在港澳领域工作长达36年。他曾参与香港《基本法》起草工作、香港特别行政区筹备委员会秘书处的工作，深度参与香港回归之后的系列重大事件。

中共十九大前夕，张晓明返京接替王光亚担任港澳办主任。2019年香港爆发反修例运动，港澳办其后改组，2020年全国政协副主席夏宝龙兼任港澳办主任，张晓明改任港澳办常务副主任，参与制定《香港国安法》、改革选举制度等工作。