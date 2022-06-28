港专家称珍宝海鲜舫放沉难度高 三沙海事局未必批准

香港工程师学会机械、轮机造船及化工分部前主席司徒家成周二（6月28日）说，珍宝海鲜舫虽仍浮起，但放沉有一定难度，或影响其他船只航行，所以三沙海事局未必批准船东香港湾仔饮食集团在原址放沉珍宝海鲜舫。

据网媒“香港01”报道，香港珍宝海鲜舫6月14日启航离港，行驶至南中国海西沙群岛附近水域发生事故。珍宝海鲜舫母公司香港仔饮食集团日前发声明，称三沙海事局正在跟进事件。

香港工程师学会机械、轮机造船及化工分部前主席司徒家成28日在电台节目中说，珍宝海鲜舫目前仍浮起，放沉有一定难度，所以未必获得三沙海事局批准。但若不放沉，选择拖回，成本或再贵三分之一。

司徒家成说，珍宝海鲜舫有八个浮力舱，现仅两个出现损耗，因此海鲜舫仍会浮起。船东可与三沙海事局沟通，查问能否将海鲜舫放沉。他称放沉也有一定难度，因海鲜舫仍浮在水面，即使将余下的浮力舱打沉，仍会有自浮力，或对其他航行船只构成危险。他不认为三沙海事局会批准船东在原址放沉珍宝海鲜舫。

他还称，若要确保珍宝海鲜航完全沉入海底，成本会很高，包括要计算灌入多少沙石到舱内等。

司徒家成说，若不放沉，选择拖回，要视乎海鲜舫的状态，倘若海鲜舫横卧在水面，可利用浮带、半浮沉船等救起。不过，若海鲜舫的船底向天、完全翻转，难度最高，只可浮带固定船的位置等，最后用浮趸接走，成本或再贵三分之一。