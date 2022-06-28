上海迪士尼乐园30日恢复运营 旅游平台访问量暴增

上海迪士尼度假区周二（6月28日）宣布，上海迪士尼乐园将于6月30日恢复运营，门票将于周三（6月29日）起重新发售。在携程、去哪儿、同程等中国旅行平台上，“迪士尼”相关即时访问量环比暴涨655%，搜索量冲到全中国主题公园第一。

综合上海证券报和上观新闻等报道，根据疫情防控要求，上海迪士尼乐园将在恢复运营初期采取限流，并进一步落实严格的健康和安全措施。恢复运营初期，园内大部分备受游客喜爱的景点、游乐项目、娱乐演出、商店及餐厅都将在限流的基础上恢复运营。

上海迪士尼乐园门票将于6月29日上午7时起重新发售。游客可通过上海迪士尼度假区官方网站、App、官方微信公众号、预订服务中心以及各官方旅游合作伙伴渠道购买。每日门票数量有限，售完即止。

上海迪士尼乐园年卡的入园预约也将于6月29日起重新启动。恢复运营初期，年卡持卡人须通过度假区官方线上渠道提前预约入园日期。

上海迪士尼乐园恢复运营的消息发布后，中国旅游平台上“迪士尼”相关即时访问量环比暴涨，搜索量冲到全中国主题公园第一，上海迪士尼周边酒店也开始走俏，瞬时搜索量上涨260%，预订量环比6月27日增长了1.5倍。

上海迪士尼乐园从3月21日起闭园至今已近百天，即将重新开放的消息明显提振粉丝热情。根据相关旅行平台数据，“迪士尼”相关即时访问量28日下午环比暴涨655%，同步带动上海城市访问热度上升近一倍。

此前，上海迪士尼度假区已分步有序开放部分区域。来自旅行平台的数据显示，近一周上海迪士尼乐园酒店订单量相较3月闭园前一周，增幅达到360%。

作为全中国最受关注的主题乐园之一，上海迪士尼对周边酒店餐饮及城市旅游的带动作用，不可小觑。迪士尼重新开园的消息公布后，以“上海”为关键词的搜索热度环比增加了六成。

相关人士认为，上海迪士尼度假区全域恢复开放是上海旅游业疫后重启进程中的标志性事件，这为旅游企业、为游客、为旅游链路中的每一环节都释放了信心。在这一事件的刺激效应下，伴随暑假的到来，预计上海市及周边旅游消费市场复苏将按下“加速键”。

目前，上海迪士尼度假区周边有69家酒店。周边酒店、民宿、餐饮、商铺的经营情况与迪士尼直接正相关。上海迪士尼官宣开园后，周边酒店搜索量瞬时增长了260%，预订量环比27日增长了1.5倍。