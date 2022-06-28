国民党：台海非大陆内海 美称国际水域也站不住脚

台湾在野国民党国际部主任黄介正周二（6月28日）说，国民党不会接受中国大陆称台海是“内海”的说法，但美国称台海是“国际水域”在国际海洋法上也站不住脚，因为国际水域是美军使用的专有名词，并没有法律地位。

黄介正周二接受震传媒“新闻不芹菜”专访时说，美国所用的国际水域，是美国海军使用的专有名词，指该水域并非他国领海，可以航行通过，但是在国际海洋法上站不住脚，因为国际水域并没有法律地位。

但黄介正坦言，如果依照国际海洋法，中国大陆的说法并没有违法，而是对于其领海之外延伸的毗邻区及经济海域，有一定的权力，但国民党不会接受“内海”的说法，也认知到国际水域这个名词，在国际海洋法上有争议。

他提到，未来美军机舰在台湾海峡航行或飞越时，有可能受到中国大陆的强力反击，不希望美中打架时，流弹波及台湾。

针对日前国民党主席朱立伦访美时，主持人称国民党内出现“疑美论”，黄介正说，美国其实知道国民党内部的光谱，有些人是民族主义高过民权主义，但他认为，其实每个人都有一点“疑美”，这不是背叛台湾，而是因为爱台湾，所以希望美方不要骗台湾。

黄介正也说，日前朱立伦率团访美时，美国有问及国民党如何看待“九二共识”，他告诉美方人士，中国大陆有“一中原则”，美国则是“一中政策”，所以美中之前也有“一中各表”，国民党也向美方表达，如果没有“一中各表”，就没有“九二共识”。

彭博社日前报道，近几个月来中国大陆军方在与美方会晤时，多次强调台湾海峡不是“国际水域”（international waters），但这个主张遭到美国和台湾驳斥。美国官员担心，中国大陆的主张可能是在有意混淆台湾周围海域的法律解释，从而暗示中国大陆将其视为内海水道。