中国疾控：缩短隔离期不意味防控措施宽松

中国调整冠病疫情防控方案，包括缩短密切接触者和入境人员的隔离期限等，中国国家卫健委和疾控中心都强调，新方案是对防控工作的优化，决不是放松防控，调整也不意味着防控措施的宽松。

据澎湃新闻报道，中国国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋今天（6月28日）在发布会上说，“第九版防控方案是对防控工作的优化，决不是放松防控，目标是更加科学精准。”

他谈到，国务院联防联控机制综合组周二上午召开全国疫情防控工作电视电话会议，强调各地各部门要时刻紧绷疫情防控这根弦，严格执行第九版防控方案，把该管住的坚决管住，该落实的坚决落实，该取消的坚决取消，不一致的措施限期清理。

国务院联防联控机制综合组也将派出工作组，对地方落实情况进行督导。

米锋在发布会上也提及群众反映强烈的违反“九不准”现象，他说，国务院联防联控机制综合组已开通公众留言板，设在国家卫健委官网首页，相关部门也公布了问题反映渠道。

“对于违反‘九不准’的问题线索，我们将认真汇总整理，督促地方尽快整改，对典型案例将进行曝光。”

中国疾控中心传防处研究员王丽萍也在同场发布会上说，为提高疫情防控措施的科学性、精准性，国务院联防联控机制综合组今年3到5月期间在全国选取部分地区开展了疫情防控措施优化试点研究，研究发现，奥密克戎变异株平均潜伏期缩短，多为二到四天，绝大部分都能在七天内检出。

她谈到，基于研究结果和中国多地的防控实践，新版方案对疫情相关风险人员的隔离管控时限和方式进行了优化，但这样的调整并不意味着防控措施的“宽松”，而是根据奥密克戎变异株的流行特点对防控措施的进一步优化，不会增加疫情传播的风险，是精准防控的体现。

中国国务院今天发布《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，根据方案，密切接触者、入境人员的隔离管控时间将从“14天集中隔离医学观察+七天居家健康监测”调整为“七天集中隔离医学观察+三天居家健康监测”。

核酸检测措施从“集中隔离医学观察第一、四、七、14天核酸检测，采集鼻咽拭子，解除隔离前双采双检”调整为“集中隔离医学观察第一、二、三、五、七天和居家健康监测第三天核酸检测，采集口咽拭子”，解除集中隔离医学观察前不要求双采双检。密接的密接管控措施从“七天集中隔离医学观察”调整为“七天居家隔离医学观察”，第一、四、七天核酸检测。