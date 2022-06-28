下午察：输不起的中国楼市

楼市一直是中国人绕不开的话题，举凡房价调整或是政府推出的相关政策，都极易成为社会焦点，比如今早（6月28日）在微博引起不少人讨论的热搜——天津等13城实行一人购房全家帮。

这则新闻主要叙述天津市、江西赣州等13个中国城市今年都出台了新政策，明确直系亲属可提取住房公积金用于支付购房款以及偿还房贷。

一言以蔽之，就是鼓励当地居民可以用公积金帮亲人买房，或者提取更多公积金来买房和缴房贷。

无独有偶，中国多家媒体如《证券日报》上周报道，河南郑州、江苏常熟等地推出了“房票”安置政策，民众可凭房票获得购房补贴、税收减免等。据报道，至少有15个城市推行了这项政策。

在更早之前，青岛市薛家岛街道办事处也据报下令社区调查居民购房意愿，还要求针对“恶意不买房”且银行有巨额存款者，一律约谈。同时，路透社还报道有河南房企推出“小麦抵首付”“大蒜抵首付”等令人啼笑皆非的促销手法。

此外，经济观察网不久前引述一名家住广西玉林市的政府公务员透露，今年2月以来，“卖房”成为了他的主要业务，不但要调查驻地村民的购房意愿，还要安排他们进城看房，因为这关乎他所在单位人口进城工作的考核。

报道称，公务员正下沉到街道、村镇等调研居民购房需求，为稳定当地楼市、房地产去库存“添砖加瓦”。

福州一正在建设中的新楼盘。（中新社）

纵观以上种种，虽然都没有提出要求民众买房救市的信息，但背后透露的信号，相信再也明显不过了，毕竟中国楼市在过去一两年来坏消息不断，而且发展似乎停滞不前。

这一切，交织着几个因素，包括以中国最大房地产开发商恒大集团为首，引发的庞大债务危机，以及冠病疫情导致大范围封控、让经济陷入停滞的影响等。

中国国家统计局上个月公布的数字显示，截至5月份，房地产销售指数已连续11个月同比下跌，创中国商品房市场启动以来的最长滑坡纪录。

北京一名工人推着装满纸皮箱的推车，路过一个印有恒大集团的标语。（法新社）

对中国经济略知一二的人都知道，房地产业一直是撬动中国经济的一个巨大和重要的杠杆。

自1988年开始推行商品房改革以来，房地产已成为中国经济不断增长的支柱。据《纽约时报》报道，有这么一说是，如果将建筑和物业管理等相关行业计入的话，估计房地产业约占中国GDP的30%。

此外，经济学家任泽平上月撰文分析指出，房地产业链条长、关联行业多，房地产投资和消费带动一大批上下游行业，包括水泥、钢铁、挖掘机、家电、家具等，也带动金融、物业管理等第三产业。

房地产提供的土地出让金和税收收入，也支持了地方政府推进大规模基础设施建设、工业税收减免和地价补贴。房地产也是最重要的货币创造媒介之一，推动信用扩张和经济发展。

不仅如此，房地产对于千千万万名中国人来说，承载的意义并不限于其所带来的金钱价值，还包括人与人的情感维系等。举例来说，如果中国年轻人想要结婚，拥有一套房子，是他们组建家庭前的必备条件。

由此可见，楼市与中国经济以及社会之间的关系，是密不可分的。换言之，如果楼市低迷不振，中国经济增速肯定也会放缓，更不用说民生发展了。

这也是为什么在如今市道不佳的情况下，当局正在努力燃起普罗大众对购房的兴趣。

除了前文所述的种种措施，今年3月，政府也为备受瞩目的房地产税试点按下“暂停键”，以及中国各银行在上个月降低了抵押贷款利率，降幅是自2019年新利率体系实施以来最大的。

不过，这些激励措施在经济分析师看来，不足以让楼市从寒冬中解冻。

广州一名女子路过一个由恒大集团发展的住宅区。（法新社）

就拿房票政策为例，彭博社引述申万宏源证券分析师分析，上一轮在2015至2018年期间推出的政策，主要由中国央行贷款提供资金，而这次央行不太可能重启同样的融资路径。

野村中国区首席经济学家陆挺则说，这听起来像是个完美计划，但成功率可能很低。他也引用报告指出，没有央行提供资金，地方政府就得自己行动，而地方财政本就紧张，因此资源火力有限。此外，居民也不愿购买开发商可能因资金短缺而烂尾的项目。

陆挺还警告称，由于中国坚持冠病清零政策，复苏之路可能会“非常坎坷”。“在经济增速放缓和不确定性上升之际，中国居民可能不愿承担按揭贷款。”

确实，在经济不稳定的情况下，谁不想把更多现金留在身边，以备不时之需。但如果楼市在政府推波助澜下依然毫无起色，预料接下来更多人将受到影响，并进一步对经济产生连锁效应。

总的来说，这场楼市调控的成败，已经不只是关乎行业自身，也攸关中国这个全球第二大经济体，明年经济是否能达标的宏观命题。

《经济日报》上周发表评论文章《房地产稳经济作用正在显现》，强调房地产业是支柱产业，“对上下游相关产业带动效应强，对投资和消费影响大，对经济金融稳定和风险防控具有系统性影响”，足以说明中国面对楼市，注定是输不起了。