中国代表：坚决反对一些势力鼓动北约把触角伸向亚太

中国常驻联合国代表张军说，坚决反对一些势力鼓动北约把触角伸向亚太，或者依托军事同盟拼凑“亚太版北约”。

据中新社报道，联合国安理会28日举行乌克兰问题公开会。张军在会上说，乌克兰的军事冲突至今已经超过四个月。令人遗憾和关切的是，冲突仍在继续，危机呈现拖延扩大态势，人道局势依然严峻，平民伤亡在增多，普通民众在遭受苦难，各方面的外溢影响正在加剧全球性挑战。中方再次强调，对话谈判是恢复并巩固和平的唯一可行途径，早日停火止战是国际社会的迫切愿望。

张军说，国际社会所有各方都应该以负责任方式推动危机得到妥善解决，避免任何与此背道而驰的行动。事实充分证明，输送武器换不来和平，制裁施压也解不开安全困境。把世界经济武器化，胁迫其他国家选边站队，将人为制造国际社会分裂，让世界更加动荡不安。为了地缘政治目的拖延和阻挠外交谈判，甚至火上浇油、加剧对抗，只会让冲突扩大化，最终只能搬起石头砸自己的脚。

张军说，这次乌克兰危机再次给世人敲响了警钟：安全不可分割，迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境。北约在冷战后五次东扩，不仅没有让欧洲更安全，而且埋下冲突的种子，这个教训值得反思。冷战早已结束，北约有必要重新考虑自身的定位和承担的责任，彻底摒弃基于集团对抗的冷战思维，按照安全不可分割原则，致力于构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

张军说，同世界上所有爱好和平的国家和人民一样，中国密切关注北约的战略调整，深为关切北约所谓“战略概念”文件的政策意涵。北约某些领导人口口声声别国带来威胁，实际上恰恰是北约自己在世界各地制造麻烦。中方敦促北约吸取教训，不要以乌克兰危机为借口在世界范围内挑动集团对抗，挑起“新冷战”，不要在亚太地区寻找假想敌，人为制造矛盾与分裂。

张军说，中方坚决反对一些势力鼓动北约把触角进一步伸向亚太，或者依托军事同盟拼凑“亚太版北约”。早已过时的冷战剧本，绝不能在亚太重演，世界上正在发生的动乱战乱，绝不容在亚太发生。亚太地区国家普遍珍惜来之不易的和平繁荣局面，普遍期待聚焦互利合作，共谋发展振兴。任何人试图逆历史潮流而动，注定是没有前途的。

北约成员国领导人定6月28日至30日在西班牙首都马德里举行峰会。彭博社引述消息报道，北约即将公布新的战略方针，首次把中国列为“整体挑战”，并对北京与俄罗斯持续深化伙伴关系表达关注。