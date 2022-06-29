李克强：要加强动态监测 防止发生冲击道德底线的事

中国总理李克强说，受疫情、灾情等影响，现在困难群众增多，他因此呼吁要加强动态监测，在保障和救助上该扩围的扩围，防止发生冲击道德底线的事。

据新华社报道，李克强周一（27日）到民政部、人力资源社会保障部考察，并主持召开座谈会。他首先表示，要以更强责任担当推动经济加快恢复发展，保市场主体，稳住就业基本盘，切实保障民生。

李克强接着说，普通人有上上智，要鼓励更多人有敢闯敢创办企业的勇气，深入推进大众创业、万众创新，国家一视同仁支持创办和发展包括民营企业、个体工商户在内的各类所有制市场主体。

李克强在场听取了就业形势和工作汇报。他说，民生在勤，勤就得能就业，依靠劳动创造财富。就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。受疫情等超预期因素影响，中国经济出现新的下行压力，当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效，经济总体有所恢复，但恢复的基础还不稳固，稳就业任务依然繁重。

他强调，发展是解决中国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策措施很重要的是着力以保市场主体来稳就业。要进一步增强紧迫感，继续落实各项政策，推动经济运行尽快回归正常轨道，以发展促就业、以就业保民生，尽快把失业率降下来、控制住。

据报道，李克强也来到民政部社会救助司，察看低收入人口监测信息，了解救助政策实施情况。

他说，社会救助是民生兜底保障，能够促公平、保安宁，也是一个缓冲带，可以让一时遇困人员渡过难关后再就业再创业。要把救助、社保政策与就业政策衔接起来，鼓励有能力的靠就业凭双手争取更好生活，使社会更有活力。

座谈会上，民政部作了汇报。李克强说，发展的根本目的是为了让人民过上好日子，越是有困难越要做好民生各领域工作。

他指出，受疫情、灾情等影响，现在困难群众增多。因此，要加强动态监测，及时发现失业人员和需纳入低保的对象、临时遇困人员等，在保障和救助上该扩围的扩围，应保尽保、应兜尽兜，防止发生冲击道德底线的事。确保不发生规模性返贫。

同时，保障养老金按时足额发放，做好义务教育、基本医疗、基本住房等民生工作。李克强说，这些年中国全国财政支出70%以上用于民生，呼吁各级政府都要坚持过紧日子，负起责任着力保住基本民生。

