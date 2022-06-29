福建首次举行省级层面海上危化品应急演练

福建昨天首次省级层面举行海上危险化学品综合性应急演练。此次演练共投入人员260人次，船舶21艘，救助直升机1架，无人机2架，以及大量溢油应急处置装备。

根据中新网报道，“2022年福建沿海海上危险化学品泄漏综合应急演练”在福州福清兴化湾水域举行。此次演练由福建省海上搜救中心、福建省海上危化品应急处置中心主办，福州海上搜救中心、福清市人民政府承办，福建海事局、省应急厅、省海渔局等单位等22家单位共同参与。

此次演练模拟一艘载运危化品“苯”的船舶在进港途中触碰海上风电场风机平台，导致风机平台上10名工作人员中2人落水，8人受困，船上20吨燃料油和“苯”泄漏，船上1人因吸入化学品挥发气体而中毒昏迷。

按照福建省海上搜救及危化品应急处置预案，参演各方迅速开展险情接报核实及应急响应、遇险人员转移、落水人员搜寻、伤病救治、现场大气及船舶舱室监视监测、泄漏现场勘查评估、专家会商研判、危化品泄漏处置、溢油回收清除等9个方面的搜救行动，通过直升机救起落水人员并将中毒人员送医治疗，发生泄漏的船舶及危化品货物得到及时有效处置。

据了解，近年来随着福建省临海化工产业快速发展，沿海海上危险品运输量随之上涨，2021年全年福建全省沿海港口载运危险品船舶进出港近2万艘次，危险品货物吞吐量达1.9亿吨。