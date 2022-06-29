中国部分地区出台激励机制治理“躺平式干部”

中国浙江湖州、河南南阳等地出台干部激励机制，提出要打破思维定势，不唯年龄、资历、学历、班子排序，不拘一格选用实干争先、实绩突出的优秀干部；同时发公告征集线索，治理“躺平式干部”。

综合中新网和澎湃新闻报道，浙江湖州关于开展实干争先主题实践的《意见》明确提到，将在干部提拔上打破思维定势，不唯年龄、资历、学历、班子排序，不拘一格选用实干争先、实绩突出的优秀干部。例如，“实绩突出的市级部门副职，不分部门大小、资历深浅，可直接提任重要部门正职”。

浙江湖州市委书记陈浩在周一（27日）的“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践动员大会上提到，要努力在全市上下营造“分分秒秒不耽搁、样样事情都争先、时时刻刻谋发展”的浓厚氛围。

陈浩说，老百姓不会早上一醒来就关心湖州的GDP，他们只是关心腰包鼓不鼓，交通堵不堵等实际问题。陈浩指出，要保持将百姓之心为心，多换位思考。

河南南阳近日也出台了一项干部激励机制。南阳本月14日发布《领导干部自荐制度实施办法（试行）》，文件提到“为想干事、会干事、干成事、不出事、好共事的优秀干部提供更广阔的干事创业舞台”。

按照文件规定，在自荐程序上，干部可以向单位党组织负责同志自荐，可以向市委组织部自荐，也可以直接向市委主要领导自荐。在自荐岗位上，干部不需考虑市管岗位是否空缺，可根据自身优势和特长，只要自认为能够胜任且可以创全省、全国一流业绩的，都可以大胆自荐。

河南平顶山市今年3月也出台文件明确，对能力出众、实绩明显、作风优良的干部，看准了就选、成熟了就用，坚决打破论资排辈、平衡照顾，真正让吃苦者吃香、能干者能上、有为者有位、优秀者优先。

与此同时，在南阳公布干部自荐制度的第二天，南阳市卧龙区就发布了征集全区各单位 “躺平式干部”问题线索的公告。

“躺平式干部”线索的征集包括10个方面，例如，“工作得过且过，满足于开会了事”“‘表态’之后无‘表现’，服务群众靠‘表演’”“平时不言不语，有事一问三不知”，等等。

线索征集开始以来，南阳市卧龙区多个部门晒出了拒绝“躺平式干部”公开承诺书，并公布了监督电话。

湖州市新闻传媒中心上周五（24日）推出专栏节目，聚焦市委、市政府中心工作和百姓关注的痛点难点，形成督促整改、考核问效的闭环式监督运行模式。

河南平顶山也要求，探索不担当不作为干部认定和组织调整机制，坚决调整不适宜担任现职干部，让混日子、熬年头、靠资历的“退群”“出圈”，形成“调整一个，警示一批，教育一片”的强烈效应。

对于近期多地发布的干部激励政策，中共中央党校（国家行政学院）教授竹立家受访时表示，当前，常态化疫情防控阶段，各地复工复产，完成经济社会发展目标，促进市场活力，提升民生水平的任务重、时间紧、挑战多，对干部干事创业的能力素质要求更高，各地发展需要激发干部队伍斗志，鼓舞干劲。