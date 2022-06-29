蔚来回应灰熊做空报告：充满大量不实信息

针对海外做空机构灰熊（Grizzly Research）发表报告，指中国电动汽车制造商蔚来通过夸大收入和提高净利润率来达到目标，蔚来汽车周三（29日）回应称，该报告内容充满了大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。目前已针对该报告启动相关程序。

根据澎湃新闻报道，蔚来汽车说，公司已观察到这份报告。该报告内容充满了大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序，请关注后续公告。

做空机构灰熊周二发表报告称，蔚来效仿2015年爆出会计丑闻的加拿大制药企业Valeant式的会计游戏，通过夸大收入和提高净利润率来达到目标。

报告说，和Veleant当年利用帮助成立的药房Philidor夸大业绩一样，蔚来可能利用一家未纳入合并报表的关联方夸大收入和盈利能力。正是因为觉得蔚来拥有强劲的业绩，散户投资者才追捧蔚来，让它的股价自2020年以来累涨450%，成为中国市值最高的电动汽车企业之一。

报告认为，上述未被并表的关联方就是由蔚来成立的武汉蔚能电池资产有限公司。该公司帮助蔚来持续实现高增长和盈利预期，已经为蔚来创造了数十亿美元的营业收入。就像Philidor当年帮助Valeant习惯性地捏造数据一样，自武汉蔚能成立以来，蔚来的业绩就可疑地超出预期。

据蔚来汽车6月9日发布的第一季度财报，其第一季度实现营收99.1亿元（人民币，下同，约20.5亿新元），同比增长24.2%，环比增长0.9%，高于市场预期；净亏损17.8亿元，环比收窄16.8%；调整后的净亏损（非公认会计准则下）为13.1亿元，环比收窄25%。

截至周二美股收盘，蔚来收跌2.57%，报22.36美元。

