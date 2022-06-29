澳民众对于是否参与军事行动保卫台湾 存在严重分歧

澳大利亚民众对于与美国同盟的支持率创纪录新高，且对中国大陆政府在世界舞台上的意图感到日渐不安，但是对于在大陆入侵台湾的情况下是否参与军事行动保卫台湾的问题，澳洲民众的看法存在严重分歧。

据彭博社报道，澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）周二（28日）发布的一项调查显示，只有略超半数的澳洲人支持在大陆入侵台湾的情况下采取军事行动。在受访者当中，51%表示支持澳洲使用自身武力保卫台湾，47%表示反对。

尽管如此，Lowy Institute最新调查显示，受访者对于中国政府的信心处于纪录低点。这项调查衡量澳洲民众对于重大外交问题和挑战的看法。

冠病疫情暴发以来，澳洲人对于中国的看法显著恶化，只有12%的受访者称相信北京在国际事务中会负责任地行事。在2018年，52%的澳洲人表示对中国有信心。

对于国际冲突和地区内可能爆发冲突的态度也在近年来发生了重大转变。Lowy Institute调查显示，只有53%的澳洲民众称，国际大事令他们感到安心，而2010年为92%。

总计有75%的澳洲人表示，他们认为未来20年中国有可能成为澳洲的一个军事威胁，创出纪录新高，2018年为46%。

Lowy Institute舆论和外交政策项目主任Natasha Kassam说，调查显示澳洲人“对该地区正在发生的事情感到非常害怕，也非常担心”。

“你可以看到，澳洲人正在设法应对对中国的恐惧和对俄罗斯的恐惧，但同时希望维护我们现有的和平与安全，不想被卷入另一场经年累月的长期战争。”

Lowy Institute的调查也显示，澳洲人对于与美国同盟的支持率处于历史新高，87%表示美军对于澳洲的安全很重要。但澳洲民众对于美国的信任度尚未从前总统特朗普政府时期的下跌中恢复。65%的受访者相信美国会在国际事务中正确行事，不及其对英国、日本和法国的看法，且低于2011年的83%。

多数受访者称，也对美国干预澳洲的政治进程感到担忧，90%表示，美国的政治不稳定是对澳洲未来构成的关键或重要的威胁。

多数澳洲民众称，如果美国决定以台湾问题以外的原因与中国爆发战争，将会选择保持中立。

