全球首艘苏伊士型LNG/燃油双燃料油轮在广州交付

由中国船舶集团旗下广船国际建造的全球首艘苏伊士型LNG双燃料动力油船——15.8万载重吨LNG/燃油双燃料油船首制船于周二（28日）在广州南沙交付。这也是目前华南地区建造的最大LNG/燃油双燃料绿色船舶。

据中国新闻网报道，苏伊士型是指以苏伊士运河通航条件为上限，载重吨在15万吨左右的船舶。此次交付的苏伊士型船由中国船舶集团旗下708研究所承担详细设计，船总长约274米，型宽48米，型深23.7米，服务航速为14.2节，在燃油及燃气模式下均可满足国际海事组织颁布的Tier III排放标准。

据中国交通运输部解释，国际防止船舶造成污染公约（MARPOL）中设定了氮氧化物排放控制区，2016年以后新造船舶驶入排放控制区要符合Tier III标准；如果2016年以后建造船舶仅满足Tier II标准，则该船不能驶入排放控制区。

LNG为液化天然气，其主要成分是甲烷，LNG的重量仅为同体积水的45%左右。用LNG作为船舶动力燃料，污染物的排放比使用传统燃油要低得多，是传统燃油的理想替代品，目前已被广泛应用于船舶动力领域。据悉，该船在采用LNG模式推进时，能够减少约20%的二氧化碳排放量、约85%的氮氧化物排放量和约99%的颗粒物、硫氧化物排放量。