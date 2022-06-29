国民党：绝不接受对岸指台湾海峡为“内海”

针对台湾海峡属性争议，国民党发表四点声明，称绝不接受对岸指台湾海峡为“内海”。

据国民党在官网发布的声明稿，针对国民党国际部主任黄介正接受媒体专访提及台海议题，国民党周三（6月29日）发表四点声明如下：

一、 关于中国大陆指称台湾海峡是“内海”的说法，国民党绝不接受，态度明确。国际部主任黄介正也于第一时间在媒体上公开表明对此说法绝不接受。

二、 国民党坚定支持世界各国在台湾海峡的公共海域，享有合法航行与飞越权利。

三、 国民党欢迎也相信相关国家航行台湾海峡，有助于台海和平与台湾安全的立场，始终如一。

四、 国际之间对于本议题的各种不同见解，国民党认为应交由法律专家学者进行讨论。

据彭博社报道，近几个月来，中国大陆军方官员一再对美国军方官员表示，台湾海峡不是“国际水域”（international waters）。中国外交部发言人汪文斌更清楚表态：“国际海洋法上根本没有国际水域一说。”美国官员越来越担心，中国大陆将台湾周围海域视为内海水道。

对此，国民党国际部主任黄介正周二（6月28日）接受震传媒“新闻不芹菜”专访时说，国民党不会接受中国大陆称台海是“内海”的说法，但美国称台海是“国际水域”在国际海洋法上也站不住脚，因为国际水域是美军使用的专有名词，并没有法律地位。