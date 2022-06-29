王毅：中欧不是对手 更不是制度性对手

中国国务委员兼外长王毅说，中欧是伙伴，不是对手，更不是制度性对手。

据中新社报道，王毅周二（6月28日）会见即将离任的欧盟驻华代表团团长郁白。

王毅说，近年来，中欧达成地理标志协定，建立数字和绿色高层对话机制，完成中欧投资协定谈判，取得重要合作成果。同时中欧之间存在的一些分歧也在不时影响中欧关系的健康发展。关键是欧方要对中国的发展方向形成更为客观和正确的认知。中国将继续坚持走和平发展道路，建设更高水平开放型经济新体制。中欧是伙伴，不是对手，更不是制度性对手。

王毅说，当前世界进入动荡变革期，风险和挑战不断增加。中欧作为世界上的两支重要力量，应加强对话沟通，坚定不移地维护伙伴关系的基本定位，维护求同存异的相处之道，维护互利共赢的合作方式，维护多边主义的时代潮流，为世界提供更多的稳定性和正能量。这既是中欧双方承担的国际责任，也完全符合双方的根本和长远利益。

郁白说，欧中关系发展的潜力非常巨大，双方虽然有分歧，但完全可以寻求共同利益，实现共赢结果。欧方同中方一样，不愿看到这个世界陷入集团对抗。愿同中方一道，共同应对气候变化、世纪疫情、数字转型等全球性挑战。欧盟坚持一个中国政策，不会违背对一个中国的承诺。

郁白还阐述了欧盟在乌克兰问题上的立场，希望中方为此发挥积极作用。