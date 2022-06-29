中国前5月国有企业利润同比下降6.5%

中国周二（6月28日）公布的数据显示，1月至5月份国有企业营业总收入同比增长9.2%，利润总额同比下降6.5%。

其中，营业收入同比增速延续了今年以来的下降势头，而利润总额则连续两个月出现下降，且降幅较上月扩大。

综合《中国证券报》、《华尔街日报》等报道，中国财政部解释，利润总额下降主要是受去年同期基数较高及疫情因素影响。

3月份以来深圳、上海和北京等城市冠病疫情加剧，不得不采取封城等严格管控措施，加上俄乌冲突进一步推高大宗商品价格以及美联储等西方主要经济体连续激进加息，均对整体经济、企业经营带来影响。

此前1至4月国企营业总收入同比增长9.8%，利润总额同比下降3.6%。1至3月分别为增12.9%和增7.0%，1至2月为增长14.0%、16.8%。

2021年全年国有企业营业总收入同比增长18.5%，利润总额同比增长30.1%。

国有企业利润指标此前曾多年保持双位数的高增长。

中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣认为，随着经济形势好转，预计国有企业经营数据将逐步企稳回升。

对于国有企业下一步的发展，中国人民大学应用经济学院院长郑新业分析，一是应强化国有企业市场主体地位，坚持创新驱动，以提高企业生产率为核心，打造具有全球竞争力的世界一流企业；二是在提供公共产品等领域贡献力量；三是引领探索前沿发展，探索以人为本、效率与公平统一的分配关系和社会关系。