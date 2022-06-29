河南济源鼓励房企分期收取首付

河南省济源市出台新措施促进房地产发展，鼓励房企对首付分期收取，出现房贷断供可延期还本付息。

据中国网报道，济源市人民政府办公室印发《关于济源市促进房地产平稳健康发展若干措施的通知》。

在降低个人住房消费负担方面，《通知》明确，居民购买首套房的首付比例降为20%，鼓励房地产开发企业对首付分期收取，但最长不宜超过一年。拥有一套住房且已结清相应购房贷款现需改善居住条件，再次申请贷款购买普通商品住房的家庭，可享受首套房贷款政策。

同时，引导金融机构提高个人贷款额度、加快放款速度、降低贷款利率。个人房贷在2023年5月31日前，出现房贷断供现象的，可以延期还本付息，最长可延期一年，银行暂不申请法院对断供房屋采取拍卖、变卖等处置措施；银行已申请执行的，法院征得银行同意后，暂不采取拍卖、变卖的处置措施。房贷断供行为不纳入个人征信范围。

加大住房公积金贷款支持力度方面，《通知》显示，非济源籍外来务工人员在济缴纳住房公积金的，在济源市行政区域内购买自住住房时，可以按照本市户籍缴存职工同等条件和标准申请住房公积金贷款。同时，缴存职工购买自住住房，无论是首套还是二套，其住房公积金贷款首付比例均按照20%执行，农村土地划拨性质的自建房暂不计入家庭总房产套数。

对房地产企业，《通知》提到，金融机构根据法律法规规定，按照风险可控、商业可持续的原则，采取并购贷款、支持并购债券融资、提供并购融资服务等措施，稳妥有序提供房地产并购金融支持。对流动资金周转贷款到期后仍有融资需求的房地产开发企业，在2023年5月31日前贷款到期后，鼓励金融机构采取“无还本续贷”模式，缓解企业还款压力，节约融资成本。