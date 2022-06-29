大陆国台办批吴钊燮“两岸互不隶属”等言论：法理事实站不住脚

针对台湾外交部长吴钊燮受访称“中国从未统治过台湾”“两岸互不隶属”等言论，中国大陆国台办发言人马晓光今天回应说，这番谬论除再次暴露其贩卖“两国论”、勾连外部势力谋“独”挑衅的分裂本质外，在法理和事实上也站不住脚，更得不出所谓“两岸互不隶属”、“两国论”的荒谬结论。

根据环球网报道，马晓光周三（6月29日）在国台办例行新闻发布会上说，吴钊燮的有关言论站不住脚。首先，国家主权不可分割。领土是国家行使主权的空间。在一个国家的领土上，只能有一个代表国家行使主权的中央政府。1949年10月1日，中华人民共和国中央政府取代中华民国政府，成为全中国的唯一合法政府和在国际法上的唯一代表。这是在同一国际法主体没有发生变化的情况下新政权取代旧政权。中国的主权和固有疆域并未由此而改变。中华人民共和国理所当然地完全享有行使中国的主权，其中包括对台湾的主权。

马晓光说，其次，虽然海峡两岸尚未统一，但台湾是中国领土一部分的地位从未改变，也不允许改变，中国拥有对台湾的主权从未改变，也不可能改变。海峡两岸内战状态的长期存在并没有赋予台湾在国际法上的地位和权利，也不能改变台湾是中国一部分的法律地位。

第三，国际社会承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此原则下台湾无权参加联合国及其他只有主权国家参加的国际组织，与中国建交的国家不能与台湾发展官方关系，不能向台湾出售武器或与台湾进行任何形式的军事结盟。中国政府以一个中国原则对待台湾的对外交往活动，保障台湾同胞在海外的一切正当合法权益。这就是我们对台湾行使主权的具体象征。

最后，马晓光说，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权，同时也尊重其他国家依据国际法享有的航行权力，但坚决反对任何国家以航行自由为名，行挑衅、威胁中国主权和安全之实。马晓光批评吴钊燮之流配合外部势力卖力炒作，完全是基于“台独”分裂图谋，损害两岸同胞共同利益，出卖中华民族整体利益，这是14亿中国人民绝不会答应的。