港媒：习近平访港可能谈及2047年问题

香港媒体报道，中国国家主席习近平周四（6月30日）将访问香港，出席香港回归25周年庆典。有港媒分析，习近平此行可能会公开谈及香港2047年问题。

香港《星岛日报》专栏文章“大棋盘”周二说，今年是香港回归25周年，也是基本法规定50年不变的中页，距离2047年只有25年。香港商界一直关注“一国两制”在2047年后的前景，游说北京中央及早作出决定，以消除不确定性。

文章透露，有建制派人士建议中央，以法律形式把2047年问题确定下来。

因此，文章引述建制派人士估计，习近平这次访港就“一国两制”发展发表的重要讲话，就可能触及2047年的问题。

建制派人士也说，习近平这次访港会否提及2047年问题，或是如何论述这个问题，相信备受商界及国际社会关注。据分析，届时习近平的讲话也会向国际社会发出信息，对于奠定香港未来的发展路向，相信极为关键。

文章指出，基本法委员会主任沈春耀今年5月在一项法律论坛视讯会议上发言时，曾引述习近平说，中央贯彻“一国两制”方针，坚定不移、不会变、不动摇，全面准确确保“一国两制”在香港不变形、不走样，始终沿着正确方向前进。

文章也引述沈春耀当时说，“一国两制”50年不变只是形象化说法，认为应理解为首50年“不能变”，50年后就是“不需要变”。

《明报》昨天报道，习近平将出席香港回归25周年庆典，初步拟于6月30日及7月1日访港，预料两天均即日往返，并极可能在明天（30日）乘搭高铁或私家车赴港，抵港后参观科学园，过后出席现任特首林郑月娥所设晚宴，接着到深圳过夜。

报道说，习近平后天（7月1日）早上再到湾仔会展中心主持第六任港府就职典礼，与官员会面，最后到机场三跑道系统视察后，乘飞机离开。