中国“天问一号”完成既定火星科学探测任务

中国“天问一号”任务环绕器和火星车，均已完成既定科学探测任务。

据中国央视新闻报道，记者从中国国家航天局了解到，截至周三（6月29日），“天问一号”任务环绕器正常飞行706天，获取了覆盖火星全球的中分辨率影像数据，各科学载荷均实现火星全球探测。

“天问一号”任务经过近两年的飞行和探测，火星车和环绕器配置的13台科学载荷共获得约1040GB原始科学数据。经过地面接收处理，形成的标准科学数据产品，按月滚动提交给科学家团队进行分析、解译，有关科学成果已在知名学术刊物陆续发表。这些科学数据将择机向全球科学家开放。

“天问一号”探测器于2020年7月23日成功发射，经过202天4.75亿千米的深空飞行，于2021年2月10日与火星交会，成功实施捕获制动进入环绕火星轨道。对预选着陆区进行了三个月的详查后，“天问一号”探测器于5月15日成功实施火星着陆。5月22日，“祝融号”火星车成功驶上火星表面，开始巡视探测。2021年8月15日，“祝融号”火星车顺利完成90个火星日既定科学探测任务，继续实施拓展探测任务，已累计在火星表面行驶1921.5米。

受着陆区冬季严寒和沙尘天气影响，火星车按设计状态于2022年5月18日进入冬季休眠模式，2022年12月前后，“祝融号”着陆区将进入初春季节，环境条件好转后，将恢复正常工作。环绕器环绕火星1344圈，实现了全球覆盖，目前状态正常。后续将继续开展全球遥感探测，并择机开展拓展技术试验，为相关任务开展先期技术验证。