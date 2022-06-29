台柔道教练多次过肩摔致男童死亡被判九年

台湾台中7岁男童去年4月在校外道馆上柔道课时，被教练过肩摔20多次，导致颅内严重出血不治。台中地方法院周三（29日）上午以伤害致死罪将柔道教练何聪乐判刑九年。此判决正值男童离世一周年纪念日之际。

综合ETtoday新闻云和苹果新闻网报道，受害男童2021年4月21日到台中一家私人柔道馆上课，上课过程中却遭到教练与学长在90分钟内重摔27次，导致其脑部重创昏迷，被紧急送医，经历70余天的治疗后仍在6月29日拔管宣告不治。

报道指出，该男童在尚未熟悉“护身倒法”的情况下，就遭教练重摔，过程中还不断向何聪乐哀嚎求饶，但却被何聪乐全程无视，还冷血地说“别装了，站起来，不站起来我继续摔”，又把他抓起来连摔了7、8次才停手，直到男童呕吐昏迷，才紧急把人送医。

据悉，涉事教练从法警退休后，先在台中中正公园附近的私人柔道馆教课，后来再改到丰原柔道馆授课至今，由于教课已有十多年，在中部颇有名气。

事件发生后，被警检带回调查。台中地检署2021年6月4日在男童昏迷期间，以伤害致重伤害罪起诉教练，男童过世后再变更起诉法条为伤害致死罪，另依据《儿童及少年福利与权益保障法》，请求法官加重刑期。

对于教练被判九年的结果，男童亲属均表示不满，与律师讨论后决定上诉到底。