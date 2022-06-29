国台办回应台民调：反映民众对谋独挑衅深层次担忧

针对台湾最新调查显示，超过一半民众认为中国大陆若“武力攻台”，台军撑不过百天，大陆国台办发言人马晓光今天回应说，岛内讨论两岸关系紧张的气氛和热度近年都在上升，反映了台湾民众和社会对民进党谋“独”挑衅所带来危险性和危害性的深层次担忧。马晓光强调，大陆更愿意以和平方式实现祖国完全统一，但对于分裂国家主权和领土完整的“台独”行为，绝不会坐视不管。

根据环球网报道，马晓光在今天举行的国台办例行新闻发布会上回应上述调查结果时说，岛内的各种民调虚虚实实，有不同倾向、不同设计，国台办不作具体评论。

他说，岛内讨论两岸关系紧张的气氛和热度近年都在上升，甚至讨论所谓“武统”或者战争的议题。这种现象反映了台湾民众、台湾社会对民进党谋“独”挑衅所带来危险性和危害性的深层次担忧。

马晓光强调，大陆坚持“和平统一、一国两制”的方针政策没有变。两岸同胞都是中国人，台湾同胞是大陆的骨肉兄弟，没有谁比中国大陆更愿意以和平方式实现祖国的完全统一。但对于胆敢分裂国家主权和领土完整的“台独”分裂行为，绝不会坐视不管。

马晓光最后说，希望广大台湾同胞辨明是非、分清利害，坚决反对和遏制“台独”，和大陆一起携手沿着两岸关系和平发展、融合发展的道路走下去，和平统一和民族复兴必将实现。

台湾民意基金会上周发布的最新民调显示，如果中国大陆武力攻台，超过一半台湾民众不相信台湾可以抵御100天以上。

调查还显示，如果大陆攻台，台湾人相信美国派兵协助的比例为40.4%，相比3月调查结果的34.5%有所增加。另外，接近一半民众不赞同蔡英文政府提出的"为避战不寻求台湾独立"的做法。