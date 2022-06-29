香港今晚或发一号风球 七一有狂雨骤雨

香港天文台周三（6月29日）中午12时30分发出特别天气提示，指南中国海中部的低压区已增强为热带低气压，天文台将视乎当地风力变化，在今晚考虑发出一号戒备信号。香港明日风势会逐渐增强，骤雨也会增多。7月1日香港回归25周年纪念日当天风势颇大及有狂风骤雨。

据《星岛日报》报道，天文台提示，南中国海中部的低压区已增强为热带低气压，与香港保持超过800公里的距离。按照目前预测路径，该热带低气压会在今日稍后进入香港800公里范围。

天文台将视乎当地风力变化，在今晚考虑发出一号戒备信号。该热带低气压会在未来两三日大致移向广东西部至海南岛一带。香港明日风势会逐渐增强及骤雨增多。7月1日风势颇大及有狂风骤雨。

今年7月1日是香港回归25周年纪念日，港媒此前对中国国家主席习近平是否访港以及访港行程进行多次推测。据港媒最新消息，习近平同夫人彭丽媛将于明天下午乘坐高铁从深圳抵达香港，并在高铁西九龙站逗留视察。不过，习近平访港相关行程尚未得到官方证实。

香港天文台的消息还说，高空反气旋正覆盖华南。同时，骤雨正影响沿岸地区。此外，位于南中国海中部的低压区已增强为热带低气压。在正午12时，该热带低气压集结在西沙东南偏东约450公里，预料向西北偏北移动，时速约10公里，大致移向广东西部至海南岛一带。

天文台说，若系统增强为热带风暴，将会被命名为“暹芭”。天文台还提醒市民，若计划“七一长假期”活动时应留意天文台的最新天气资讯。