国民党提名柯志恩参选高雄市长对战陈其迈

国民党中常会周三（29日）正式征召国民党智库执行长柯志恩参选高雄市长，对战民进党高雄市长参选人陈其迈；同时，前台湾农田水利署苗栗管理处长谢福弘将参选苗栗县长。

综合台湾东森新闻台和《联合报》报道，国民党主席朱立伦说，柯志恩从小在高屏地区成长、生活，是在南台湾长大的北漂女孩，现在要回到南部服务乡亲。他还说，柯志恩最重视的是妇幼安全、公共治安，希望打造平安的高雄，并知道对所有父母来说最担忧的仍是疫情，期许自己创造“平安、健康、希望”的未来，柯志恩未来也会与前市府团交接高雄市政规划。

国民党秘书长黄健庭说，这项决议经过与高雄地方领袖沟通，并参酌公正民调结果，柯志恩也受到高度期待，她本人也愿意为国民党承担起重大任务，因此选战策略会报、中央提名委员会决议通过征召柯志恩参选高雄市长。

柯志恩说，国民党在高雄经历太多事情，虽然此前希望能提名在地人选，但在地议员有共识，希望国民党翻转在高雄局势，以“北漂妈妈”之姿回到高雄。

报道指出，对于高雄蓝军选情，虽然人选总算出炉，支持者仍处于罢韩的低潮，高雄选民对前“落跑市长”韩国瑜难以释怀。

2018年曾在高雄狂扫89万票的韩国瑜，在选上高雄市长不到半年，即宣布参选台湾总统，因此被称为“落跑市长”。这也使得当年投给韩国瑜的中间偏绿选民重返民进党怀抱，年轻选票又流向绿营。

对此，柯志恩第一时间强调，自己与韩国瑜不同，现在高雄的情况也和四年前不一样，因为如此，才可以用自己的打法打选战。

针对外界认为柯志恩曾表示高雄愿景无“爱情摩天轮”这一韩国瑜当年选举期间提出的议题，是不是否定韩国瑜政绩，柯志恩说，韩国瑜在爱情摩天轮上有其愿景也付出努力，但自己不是韩国瑜，“发量、性别都不一样”，希望大家专注在未来高雄选情上。

报道还说，虽然柯志恩清楚这一仗胜算极低，她仍打算打出自己的选战风格与高度，预留未来更上一层楼的政治爆发力。除了高雄前副市长叶匡时力挺，最强助攻还是以缔造“韩流”的台湾前立法院长王金平的白派系统协助。

叶匡时上周受访时说，2018年高雄市长选举，韩国瑜能刮起韩流旋风打败对手陈其迈，就知道市民对民进党在高雄长期执政表现是不满意的，2022年高雄市长这一仗，要对战寻求连任的陈其迈，虽然难度高，但不会没机会。

柯志恩日前受访时说，身为大学教授、国民党智库执行长的她现在没钱也没人，但当年她主持电视旅游节目，一人带着三个人跑遍全世界，她当主持人还要扛脚架；接下来选战，就算只带着几个人跑，也大有可为。

柯志恩也说，她已有操盘手的腹案人选，不是传统的国民党操盘手，选战策略也将会以“空战”为主攻。她说，参选高雄的明朗化是在朱立伦访美后，所以起步算比较晚，现阶段还没有跑完高雄，目前只重点拜会了一些地方人士。

