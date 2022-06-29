中国贸促会报告：二季度外贸出现积极势头

中国贸促会报告显示，二季度中国大部分外贸企业出口利润好转，外贸运行出现积极势头。

据中新社报道，根据贸促会周三（6月29日）公布的调研报告，随着中国疫情防控形势总体向好，稳增长政策效果显现，二季度25.43%的外贸企业贸易额环比增长，近20%的企业利润环比增加。

分行业看，黑色金属、专用设备制造、皮毛制品和制鞋、汽车、采矿业等外贸增长动力较足。专用设备制造、汽车、计算机通信和其他电子设备、医药制造等高附加值行业出口利润表现比一季度增强。22.65%的企业新增订单比一季度增长，30.43%的企业订单增长情况与一季度持平。

分国别看，来自中东、日本、韩国、非洲等国家和地区的新增订单占比上升，表明新增订单市场来源更为多元化，外贸抗风险能力更强。

报告称，外贸企业面临的主要问题有所改善。物流成本高企、融资难融资贵、汇率波动大等问题得到缓解，用工难问题总体可控。22.13%的企业表示物流成本比一季度下降。约15的企业认为资金成本比去年同期下降，比例比一季度增加。

外贸企业对全年增长预期也有所上升。报告称，26.22%的企业预计全年贸易额实现增长，28.17%的企业认为至少与去年持平。其中，大型企业预期较为平稳，中型企业对全年外贸形势较为乐观，小微企业信心逐步增强。

调研报告称，中国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变，外贸发展韧性强、潜力足、回旋余地大的优势将更加突显。