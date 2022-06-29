中国贸促会将为受美涉疆法案影响企业提供法律援助

针对美国“维吾尔强迫劳动预防法案”生效，并进入全面执行阶段，中国贸促会新闻发言人冯耀祥周三（6月29日）说，美方此举损害中美贸易，破坏市场原则。中国贸促会、中国国际商会表示坚决反对。对于受到影响的企业，中国贸促会及全国贸促系统将积极提供公共法律援助。

根据法治日报微信公号消息，冯耀祥在周三举行的例行新闻发布会上回答记者提问时说，所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”，是美国政府捏造事实，将中国新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并且禁止进口与新疆相关的任何产品。美方以此为借口打击中国企业，损害中美贸易，破坏市场原则。

冯耀祥说，美国政府凭空捏造所谓新疆“强迫劳动”问题，严重干扰破坏新疆经济发展和对外贸易，不合理增加企业负担，降低了新疆人民的生活水准，实质上严重侵害了新疆人民基本人权。这一做法不仅严重侵害中国企业合法权益，也将损害美国广大消费者的利益。

冯耀祥进一步解释说，美方要求全球范围内进口商“自证清白”的做法，不仅严重扭曲了正常的国际贸易秩序和竞争关系，严重违反国际贸易惯例与规则，还给全球进口商带来了极大的不合理负担，严重威胁全球产业链供应链安全，拖累国际贸易和世界经济增长。

中国贸促会、中国国际商会呼吁包括美工商界在内的国际工商界携手行动，消除“维吾尔强迫劳动预防法案”不利影响，敦促美国政府纠正错误，废除“维吾尔强迫劳动预防法案”，停止打压新疆企业，停止侵害新疆人民提高生活水平和谋求发展的基本权利，恢复正常的国际贸易秩序，捍卫公平公正的国际营商环境。

冯耀祥说，对于受到影响的企业，中国贸促会及全国贸促系统积极提供公共法律援助，主要有三方面举措：一是在“贸法通”首页上开设了应对“维吾尔强迫劳动预防法案”专栏，发布热点新闻资讯、专家观点，还开通了服务企业电话专线和对企业影响意见征集通道，组织举办专题系列培训，帮扶企业纾困解难。二是通过各地方贸促会向企业发出预警，根据地区和企业受影响情况，将组织专家上门开展“一对一”“定制化”法律帮扶服务。三是组织企业合规风险排查和培训，帮助企业应对“维吾尔强迫劳动预防法案”执行措施带来的负面影响。

美国上周二（21日）开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》，要求从中国新疆地区进口商品的公司提供没有元件是用奴工生产的“明确和可信的证据”。

美国称中国正试图通过大规模监控、监禁、强制节育、与非维吾尔人强制通婚等措施来摧毁维吾尔人和他们的文化，并称大规模监禁计划包括工厂和农场的强迫劳动。